FIFA tăng gấp 3 lần số tiền thưởng cho World Cup bóng đá nữ 2023

Cúp vàng World Cup nữ 2023. Ảnh: L.Sơn/Báo Tin tức

Phát biểu tại Đại hội FIFA diễn ra ở thủ đô Kigali của Rwanda, Chủ tịch Infantino nêu rõ 110 triệu USD là tổng số tiền thưởng tại World Cup nữ 2023, tăng so với mức 50 triệu USD năm 2019, đồng thời là mức thưởng cao nhất trong lịch sử bóng đá nữ.

Dù số tiền trên chỉ bằng 1/3 so với mức thưởng 440 triệu USD dành cho các đội tuyển nam tại vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar, nhưng FIFA khẳng định liên đoàn này đang hướng tới mục tiêu cân bằng khoản tiền thưởng giữa các đội tuyển bóng đá nam và các đội tuyển nữ tại các kỳ World Cup 2026 (bóng đá nam) và World Cup 2027 (bóng đá nữ).

Lý giải nguyên nhân khiến giá trị tiền thưởng dành cho World Cup nữ thấp hơn so với World Cup nam, ông Infantino cho biết đó là do tiền bản quyền truyền hình đối với giải đấu của nữ thường rất thấp.

Các hãng truyền hình thường trả cho World Cup bóng đá nam gấp 100 lần so với giải đấu của nữ, dù số lượng người xem qua truyền hình các trận đấu của World Cup bóng đá nữ chỉ thấp hơn 20% so với World Cup bóng đá nam. Ông khẳng định FIFA sẽ điều chỉnh giá bán bản quyền phát sóng World Cup bóng đá nữ sắp tới tại Australia và New Zealand, đồng thời kêu gọi các đài truyền hình và các nhà tài trợ đóng góp nhiều hơn nữa.

Cũng tại Đại hội trên, FIFA quyết định sẽ chi thêm khoảng 40 triệu USD tiền chuẩn bị cho các đội tuyển nữ và chi trả quyền lợi cho các câu lạc bộ khi cho phép các nữ tuyển thủ trở lại thi đấu cho đội tuyển quốc gia trong thời gian diễn ra World Cup.

Hiệp hội Cầu thủ toàn cầu FIFPro đã lên tiếng hoan nghênh các tuyên bố trên; nhấn mạnh rằng quyết định của FIFA đã đáp ứng được phần nào nguyện vọng của các nữ cầu thủ, đồng thời phản ánh nỗ lực của liên đoàn này trong việc chủ động thúc đẩy đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa các nữ tuyển thủ và các nam tuyển thủ.

World Cup 2023 sẽ diễn tra tại Australia và New Zealand từ ngày 20/ 7- 20/8 năm nay. Giải lần này có sự tham dự của 32 đội tuyển bóng đá nữ, nhiều hơn 8 đội so giải đấu với năm 2019. Đây là kỳ World Cup đầu tiên mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vinh dự góp mặt.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: Báo Tin tức