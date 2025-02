FIFA gây sốc, 3 đội tuyển bị cấm tham dự World Cup 2026

Ba quốc gia phải đối mặt với lệnh cấm của FIFA là Nga, Congo và Pakistan. Trong khi lệnh cấm của Nga có hiệu lực từ năm 2022 sau cuộc chiến tranh với Ukraine, thì lệnh cấm gần đây của Congo và Pakistan đã gây chấn động thế giới bóng đá.

Cả hai quốc gia đều bị loại khỏi cuộc đua đến vòng chung kết World Cup 2026 do FIFA lo ngại về sự can thiệp của bên thứ ba trong quản lý. Liên đoàn bóng đá Congo (FECOFOOT) bị đình chỉ vô thời hạn do những gì FIFA mô tả là "tình huống đặc biệt nghiêm trọng về sự can thiệp không đúng mực của bên thứ ba".

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng bóng đá của Pakistan một lần nữa dẫn đến lệnh đình chỉ của FIFA, lần này là do nước này không thực hiện cải cách quản trị. Liên đoàn bóng đá Pakistan (PFF) đã nhiều lần bị cáo buộc can thiệp của bên thứ ba và FIFA ngày càng thất vọng vì không có tiến triển.

Tuyên bố của FIFA về lệnh đình chỉ của Pakistan có đoạn: “Lệnh đình chỉ sẽ chỉ được dỡ bỏ tùy thuộc vào việc Đại hội PFF phê duyệt phiên bản Điều lệ PFF do FIFA và AFC trình bày”.

Đây là lần thứ 3 kể từ năm 2017, Pakistan bị FIFA đình chỉ. Trước đó, vào các năm 2017 và 2021, quốc gia này đều bị cấm tham gia các giải đấu trên toàn thế giới. Lệnh đình chỉ được gỡ bỏ năm 2022, tuy nhiên, FIFA hiện đã phán quyết rằng Pakistan đã không đảm bảo các cuộc bầu cử công bằng và dân chủ trong liên đoàn bóng đá của mình, dẫn đến một lệnh đình chỉ khác.

Pakistan bị loại sau khi xếp cuối cùng ở bảng G của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, nhưng lệnh cấm mới nhất này hiện ngăn cản quốc gia này tham gia bất kỳ giải đấu nào do FIFA chấp thuận trong tương lai cho đến khi cơ cấu quản lý của họ được điều chỉnh. Đồng nghĩa với việc họ cũng bị gạch tên khỏi vòng loại Asian Cup 2027, đồng thời, Campuchia được lựa chọn thay thế.

Tác giả: Giang Nguyễn

Nguồn tin: bongdadoisong.vn