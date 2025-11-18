FIFA công bố đầy đủ hồ sơ để bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Ngày 18/11, FIFA đã công bố toàn bộ tài liệu gồm 64 trang về kết luận điều tra sau đơn kháng cáo của FAM về án phạt đã được FIFA đưa ra với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Quyết định của Ủy ban kháng cáo FIFA ghi ngày 3/11/2025, đúng ngày FIFA thông báo bác đơn kháng cáo của FAM. Theo kết luận này, FIFA đã xác nhận các tài liệu đã gửi hỗ trợ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia là giả mạo.



Sau khi có được hồ sơ khai sinh ban đầu, FIFA phát hiện rằng tài liệu này là không xác thực và có một sự khác biệt lớn được xác định là 'tương phản rõ rệt'. Do đó, kết luận của FIFA vẫn không thay đổi khi các tài liệu đó được xem là giả. FIFA đã khẳng định rằng đó là một hành vi vi phạm rõ ràng Điều 22 liên quan đến việc giả mạo và sử dụng các tài liệu giả mạo trong bóng đá.

Hồ sơ nguồn gốc của 7 cầu thủ do FIFA cung cấp

Ngay sau khi FIFA công bố hồ sơ, FAM cũng ra thông báo đã nhận được toàn bộ hồ sơ về quyết định của FIFA công bố liên quan đến việc từ chối kháng nghị của FAM về tình trạng 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia”.

Trong thông báo này, FAM cho biết sẽ bắt đầu quy trình đưa hồ sơ đến Tòa án Thể thao (CAS). Mục tiêu thực hiện để đảm bảo sự công bằng có thể được và để duy trì sự toàn vẹn của quy trình cấp cầu thủ đã được Chính phủ Malaysia và các cơ quan liên quan đề ra. FAM cam kết chiến đấu vì quyền lợi của tất cả các cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho đất nước, và sẽ đảm bảo rằng mỗi hành động đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, minh bạch và phù hợp với các kênh pháp lý cụ thể.

