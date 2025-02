Facebook "ảo" được kỹ thuật viên vận hành như thế nào trong đường dây lừa đảo?

Như trước đó đã đưa tin, ngày 13/1/2025, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó giám đốc Công an tỉnh; Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng CSHS đã trực tiếp "cầm quân", cùng sự phối hợp của cảnh sát Campuchia, cảnh sát Philippines, cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, Đồn An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh và nhiều đơn vị nghiệp vụ khác, tổng lực đánh up vào sào huyệt đường đường dây lừa đảo tại Campuchia, bắt giữ 56 đối tượng.