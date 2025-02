'Ông trùm' Đỗ Huy Hoàng kín tiếng của đường dây lừa đảo 2.000 tỷ đồng: Sở hữu Rolls-Royce, Maybach

Đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa triệt phá một đường dây lừa đảo tinh vi liên quan đến việc kêu gọi đầu tư vào dự án tiền ảo CrossFi. Nhóm đối tượng, do Đỗ Huy Hoàng (sinh năm 1993, Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (sinh năm 1994, Phú Xuyên, Hà Nội) cầm đầu, báo An ninh Thủ đô đưa tin.

Cả hai đã phối hợp với Alexsandr Mamasidikov, một người mang quốc tịch Uzbekistan, để phát hành và phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX—một loại tiền ảo do chính họ tạo ra, không có giá trị thực tế.

Nhằm tạo lòng tin và thu hút các nhà đầu tư, nhóm này đã thiết lập trang web Crossfi.org, tự quảng bá là một dự án tiền mã hóa quốc tế, đồng thời đăng tải nhiều thông tin sai lệch về tiềm năng của đồng tiền XFI.

Nhóm đối tượng cam kết rằng khi người dân mua đồng MPX, sẽ có khả năng "đào" được đồng XFI với giá trị cao trong tương lai. Để mở rộng quy mô lừa đảo, các đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo tại các khách sạn 5 sao ở Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc và nhiều tỉnh thành khác, nhằm tiếp cận và lôi kéo những người trung tuổi có tài chính ổn định.

Chân dung Đỗ Huy Hoàng. Ảnh: Người đưa tin

Họ còn tổ chức các chuyến du lịch tới Dubai, tạo dựng hình ảnh xa hoa và giới thiệu về khả năng sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán trên toàn cầu, đánh vào lòng tin và sự ham muốn lợi nhuận của các nạn nhân.

Đầu tháng 2/2025, Công an TP Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của nhóm này, triệu tập các đối tượng để điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 11 đối tượng chủ chốt về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

"Ông trùm" kín tiếng nhưng xa hoa

Đáng chú ý, Đỗ Huy Hoàng, một trong những kẻ cầm đầu, từng là sinh viên đại học và bắt đầu quan tâm đến tiền ảo từ năm 2015. Năm 2022, Hoàng đầu tư vào đồng tiền ảo Plex, sau đó chuyển sang kinh doanh đồng XFI từ tháng 3/2023.

Dẫn thông tin từ cơ quan điều tra, báo Người đưa tin cho biết Hoàng thừa nhận thu nhập chủ yếu từ hoa hồng khi bán tiền ảo. Có thời điểm, hắn kiếm được tới 1 tỷ đồng mỗi tháng nhưng luôn giữ lối sống kín đáo, không phô trương trên mạng xã hội.

Điều này hoàn toàn khác với Phó Đức Nam (biệt danh Mr Pips), người vừa bị Công an quận Cầu Giấy bắt giữ trước đó.

Hàng loạt ô tô hạng sang trong vụ án bị thu giữ. Ảnh: Sơn Dương

Đối tượng cũng sở hữu một chiếc Rolls-Royce, thể hiện cuộc sống xa hoa sau những phi vụ lừa đảo.

Theo kết quả điều tra mà báo Dân Việt cung cấp, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.900 nạn nhân với tổng số tiền lên đến 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đã phong tỏa 19 bất động sản, thu giữ 19 xe sang gồm Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600... cùng khoảng 35 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị tài sản bị tịch thu ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

