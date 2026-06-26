Eurowindow Holding khai trương văn phòng bán hàng mới tại dự án, gia tăng trải nghiệm thực tế cho khách hàng

Xuất phát từ mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, hỗ trợ hiệu quả hơn cho hoạt động bán hàng và khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp của dự án, Eurowindow Holding đã đầu tư xây dựng Văn phòng bán hàng mới ngay tại Eurowindow Sport Garden với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn và tiện nghi hơn.

Lễ khai trương văn phòng bán hàng mới của dự án khu đô thị xanh, siêu cao cấp Eurowindow Sport Garden thu hút đông đảo khách mời tham dự



Văn phòng bán hàng không chỉ là nơi làm việc và hỗ trợ kinh doanh, mà còn là không gian đón tiếp, tư vấn khách hàng chuyên nghiệp; nơi khách hàng và nhà đầu tư có thể trực tiếp trải nghiệm, tìm hiểu toàn diện về quy hoạch, tiện ích, sản phẩm và tầm nhìn phát triển của dự án trong một không gian hiện đại, sang trọng và thuận tiện.

Trong chương trình, Eurowindow Holding cũng thực hiện ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Bất động sản Smartland và Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Huy NT, tiếp tục mở rộng hệ thống đại lý phân phối của dự án. Việc hợp tác thêm với hai đại lý được kỳ vọng sẽ góp phần gia tăng độ phủ thị trường, đưa các sản phẩm của Eurowindow Sport Garden đến gần hơn với khách hàng và nhà đầu tư trong thời gian tới.

Eurowindow Sport Garden tọa lạc tại phường Thành Vinh, Nghệ An



Được quy hoạch trên quỹ đất trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, Eurowindow Sport Garden phát triển theo mô hình khu đô thị xanh, siêu cao cấp. Dự án sở hữu lợi thế vị trí trung tâm đắc địa, quy hoạch khu đô thị xanh sở hữu cảnh quan xanh, công trình xanh, vận hành xanh, gần 100 tiện ích đa dạng.

Một trong những điểm khác biệt của Eurowindow Sport Garden là hệ sinh thái tiện ích thể thao, chăm sóc sức khỏe với công viên thể thao lần đầu tiên xuất hiện tại trung tâm (TP Vinh) thủ phủ tỉnh Nghệ An, quy tụ hàng chục bộ môn trong nhà và ngoài trời. Với mong muốn tạo dựng không gian luyện tập thể thao chan hòa cùng thiên nhiên nơi nuôi dưỡng những nhân tố “sống khỏe”, Eurowindow Sport Garden đã đặc biệt thiết kế tất cả các vườn hoa đều có khu luyện tập với đa dạng các môn thể thao, phục vụ cư dân rèn luyện thể chất và duy trì lối sống năng động mỗi ngày.

Công viên thể thao quy tụ hàng chục bộ môn thời thượng, ngoài trời có sân tập golf, tennis, bóng rổ, cầu lông… đến tổ hợp thể thao trong nhà tại cung thể thao gồm sân pickleball, phòng tập gym, yoga, bể bơi 4 mùa…



Bên cạnh giá trị an cư, Eurowindow Sport Garden còn thu hút sự quan tâm của thị trường nhờ sản phẩm đa dạng gồm biệt thự, liền kề, căn hộ chung cư, shophouse, shophouse khối đế, shophouse hai mặt tiền kết hợp phố đi bộ có mái che. Quy hoạch đồng bộ cùng hạ tầng ngày càng hoàn thiện tại Nghệ An được xem là nền tảng giúp dự án mở ra cơ hội tăng giá cao, trở thành lựa chọn sáng giá cho người mua ở thực cũng như giới đầu tư.

Sự kiện khai trương Văn phòng bán hàng thể hiện sự đầu tư bài bản của chủ đầu tư, đơn vị phát triển trong việc nâng cao chất lượng tư vấn và chăm sóc khách hàng, đồng thời tạo thêm một điểm đến thuận tiện để khách hàng, nhà đầu tư trực tiếp tìm hiểu về Eurowindow Sport Garden.

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn