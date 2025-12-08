Em trai Ánh Viên tài giỏi đến đâu so với chị gái?

Quang Thuấn và người chị Ánh Viên - Ảnh tư liệu

Cũng từng 'đẹt ngắt đẹt ngơ' như Ánh Viên

Sinh năm 2009, thật khó tin đây đã là kỳ SEA Games lần thứ 3 trong sự nghiệp của cậu em trai Nguyễn Thị Ánh Viên. Và trên đất Thái Lan năm nay, Quang Thuấn chính là một trong những VĐV đáng chờ đợi nhất.

"Tôi chỉ thi thoảng trò chuyện về bơi lội với Quang Thuấn. Tôi không bao giờ muốn tạo áp lực cho em trai mình", cô chị Ánh Viên chia sẻ trong một lần hiếm hoi nói về em trai với giới truyền thông.

Sự tâm lý của cô chị gái nổi tiếng đã phần nào làm vơi đi áp lực đè nặng lên vai chàng kình ngư trẻ tuổi. Từ 7-8 năm trước, khi Ánh Viên còn đang tung hoành ở SEA Games, làng bơi đã bắt đầu chú ý đến cậu em trai của cô.

"Ốm thế này làm sao mà bơi?", là cảm nhận chung của nhiều người khi lần đầu thấy Quang Thuấn vài năm trước - dưới cái mác "kình ngư trẻ, em trai Ánh Viên".

Quang Thuấn từng khiến cả nhà Ánh Viên, thậm chí là cả hệ thống huấn luyện của làng bơi Việt Nam lo lắng vì thân hình "đẹt ngắt đẹt ngơ" của mình. Khi 12 tuổi, Thuấn chỉ cao 1m50, nặng chừng 40kg.

Ông Nguyễn Văn Tác - ba của Viên và Thuấn - cho biết: "Hồi nhỏ thấy nó đẹt quá cũng thấy lo lo! Nhưng sau nghĩ lại thì thấy chị nó lúc nhỏ cũng đâu có cao to gì hơn đâu. Tôi luôn tin từ từ thằng nhỏ cũng lớn".

Quang Thuấn (phải) bắt đầu vượt mặt đàn anh Hưng Nguyên - Ảnh tư liệu

Và quả thật, chỉ sau vài năm, chàng kình ngư này đã phát triển vượt bậc, cả về hình thể lẫn năng lực. Khi ra mắt ở SEA Games 31 (năm 2022 ở Việt Nam), Quang Thuấn khiến nhiều người ngạc nhiên vì tốc độ "lớn nhanh như thổi của mình".

Năm 15 tuổi, Quang Thuấn trổ người, anh cao hơn, dày người hơn, cơ bắp ngày một rõ nét... Cùng với sự phát triển về thể chất, thành tích thi đấu của Thuấn cũng có bước tiến vượt bậc.

Tại Giải vô địch quốc gia 2021, anh vượt qua nhiều VĐV tên tuổi của đường đua xanh Việt Nam để đăng quang nội dung 200m bướm, 200m hỗn hợp cá nhân, 400m hỗn hợp cá nhân, 800m tự do... Một chuỗi những nội dung phần nào gợi nhớ đến người chị danh tiếng lẫy lừng.

Với thành tích đó, Quang Thuấn đập tan mọi nghi ngờ, anh giành suất dự SEA Games 31 nhờ chính thực lực của mình, chứ không cần đến chút ưu ái nào vì là "em trai Ánh Viên".

Người hâm mộ không khỏi nuối tiếc khi Ánh Viên giã từ đội tuyển trước SEA Games 31, và làng bơi Việt Nam đã không được chứng kiến hình ảnh đôi chị em tài năng cùng đoạt huy chương trên sân nhà.

Làng bơi Singapore nổi danh chị em họ Quah, với bộ ba chị em Quah Ting Wen (chị cả), Quah Zheng Wen (anh hai) và Quah Jing Wen (em gái út). Cùng nhau, bộ ba này đã mang về cho bơi lội Singapore trên dưới 50 tấm HCV SEA Games suốt hơn 1 thập niên qua.

Đã đến lúc bùng nổ

Sự tiến bộ của Quang Thuấn giúp người hâm mộ Việt ít nhiều vơi đi nỗi nhớ Ánh Viên. Tại SEA Games 31 trên sân nhà, khi mới 16 tuổi, anh gây ấn tượng mạnh với tấm HCB ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam, về đích sau 4 phút 22,26 giây, chỉ kém đàn anh Trần Hưng Nguyên - từ lâu đã là ngôi sao ở SEA Games.

Một năm sau ở SEA Games 32 trên đất Campuchia, Thuấn tiếp tục khẳng định sự tiến bộ khi vẫn giành HCB ở nội dung này, nhưng thành tích giờ đây là 4 phút 21,03 giây.

Quang Thuấn ngày càng xuất sắc ở nội dung 400m hỗn hợp sở trường - Ảnh tư liệu

Và đến kỳ Asiad Hàng Châu vài tháng sau đó, anh nâng thông số của mình lên mức 4 phút 19,52 giây, lọt vào chung kết nội dung này để đua tranh với những ngôi sao châu lục như Honda, Wang Shun... Thuấn về đích thứ 7, vượt mặt đàn anh Trần Hưng Nguyên.

Cần biết trong những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của mình, Ánh Viên cũng chỉ đoạt HCĐ tại Asiad. Ở tuổi 19, cậu em trai Quang Thuấn xem như không kém nhiều so với người chị lừng lẫy.

Trên đất Thái Lan năm nay, Quang Thuấn chính là "vũ khí cũ mà mới" của đội bơi Việt Nam. Làng bơi khu vực không ai không biết anh, vì người chị nổi tiếng.

Nhưng cũng chính vì cái bóng quá lớn đó của Ánh Viên, Quang Thuấn vài năm qua ít nhiều bị đánh giá thấp hơn so với năng lực thực sự của anh - hoàn toàn có thể đoạt 1, hay thậm chí là nhiều HCV ở SEA Games 33.

Vẫn từ con rạch trước nhà Giống như Ánh Viên, người thầy dạy bơi đầu tiên cho Quang Thuấn cũng chính là ông nội mình - ông Nguyễn Văn Tới. Và nơi bắt đầu hành trình cho đường đua xanh của cậu bé này vẫn là... con rạch trước nhà. 3 tuổi - đúng bằng độ tuổi như chị mình, Thuấn được ông nội "quẳng" xuống rạch. "Tôi cũng không nhớ rõ cảm giác lúc đó, chỉ biết là sau này mỗi lần tập bơi khó quá thì được động viên 'ngày xưa chị Ánh Viên cũng vậy'" - Thuấn kể.

Tác giả: Huy Đăng

Nguồn tin: tuoitre.vn