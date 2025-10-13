Hội nghị nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thành viên Hợp tác xã và người dân góp phần xây dựng nông thôn mới thông minh

Quang cảnh hội nghị

Doanh thu bình quân của một HTX đạt khoảng 2,6 tỷ đồng/năm

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái phát biểu

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái cho biết, trong thời gian qua, Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả để thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX. Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam đang tích cực chuyển đổi số trong quản lý điều hành, các ban, đơn vị sự nghiệp cũng đã chủ động trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên quá trình thúc đẩy chuyển đổi số cho HTX và thành viên HTX vùng nông thôn, miền núi vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức về nhận thức, về hạ tầng kỹ thuật, về nguồn lực và đặc biệt là về phương pháp thực hiện.

Để giải quyết những vấn đề này, Hội nghị hôm nay chính là một diễn đàn quan trọng để đánh giá những kết quả đạt được, đúc rút kinh nghiệm và cùng nhau thảo luận, trao đổi tìm ra những giải pháp đột phá. Với tinh thần cầu thị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam mong muốn nhận được những đóng góp ý kiến quý báu từ các chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp, các nhà quản lý và các HTX về những giải pháp thiết thực, có tính ứng dụng cao, giúp các HTX vượt qua khó khăn, nắm bắt cơ hội để phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ cho biết: Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các HTX, luôn được tỉnh Nghệ An quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển. Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tỉnh đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể như Chương trình hành động số 50 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 363/KH-UBND cùng các nghị quyết, đề án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh có 935 HTX, trong đó có 888 HTX hoạt động hiệu quả, đa dạng ở nhiều lĩnh vực. Doanh thu bình quân của một HTX đạt khoảng 2,6 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động trên 5 triệu đồng/tháng. Khu vực kinh tế tập thể đóng góp khoảng 4,8% GRDP của tỉnh, cao hơn bình quân cả nước.

Nhiều HTX đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa, chuyển đổi số, xây dựng chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ, gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều mô hình HTX trẻ, HTX do phụ nữ làm chủ, HTX nông nghiệp thông minh đã trở thành điểm sáng đổi mới và hội nhập.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, khu vực HTX vẫn còn không ít khó khăn: Quy mô nhỏ, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; hạ tầng số và nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu; việc tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường còn nhiều trở ngại.

Thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu vực kinh tế hợp tác, UBND tỉnh đã và đang triển khai Kế hoạch hành động về chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể, HTX với nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, nâng cao nhận thức và năng lực số cho cán bộ HTX, người dân nông thôn, giúp họ hiểu rõ vai trò của chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Phát triển hạ tầng số nông thôn, hỗ trợ các HTX tiếp cận nền tảng số, tham gia sàn thương mại điện tử, quản lý sản xuất – tiêu thụ sản phẩm trực tuyến. Khuyến khích hình thành các mô hình “HTX số”, “nông thôn số”, ứng dụng IoT, AI, Blockchain trong truy xuất nguồn gốc, sản xuất nông nghiệp thông minh, chống hàng giả, phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương. Tăng cường liên kết, hợp tác với doanh nghiệp công nghệ, viễn thông, các tập đoàn như Viettel, VNPT, các viện nghiên cứu để hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng hệ sinh thái số cho HTX. Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư cho chuyển đổi số trong khu vực kinh tế tập thể; khuyến khích doanh nghiệp đồng hành cùng HTX; đẩy mạnh chính sách thuê dịch vụ công nghệ thông tin, đầu tư cơ sở dữ liệu, nền tảng số của tỉnh.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tối đa để khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển vững mạnh và chuyển đổi số thành công. Cụ thể, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ HTX ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường. Bố trí nguồn lực từ ngân sách, chương trình nông thôn mới, chương trình chuyển đổi số quốc gia để hỗ trợ hạ tầng, đào tạo, kết nối và xây dựng mô hình HTX kiểu mới. Đồng hành cùng Liên minh HTX Việt Nam và các doanh nghiệp công nghệ triển khai các dự án thí điểm, nhân rộng mô hình HTX thông minh, góp phần xây dựng nông thôn mới thông minh, hiện đại, đáng sống.

Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Tuấn An tham luận về “Giải pháp nâng cao năng lực chuyển đổi số cho thành viên HTX và người dân nông thôn, miền núi”

Phó Trưởng Ban tuyên truyền Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Bảo Sơn tham luận “Chuyển đổi số nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam”

Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và Kinh tế số - Viện Khoa học Công nghệ và Môi trường Trịnh Anh Tuấn tham luận về “Sơ kết 4 tháng vận hành “Chợ sản phẩm trực tuyến” cho thành viên HTX và đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - vcamart.vn”

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung chia sẻ các thông tin, kinh nghiệm về: Giải pháp xây dựng nông thôn mới thông minh góp phần thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia; công tác hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cho các HTX; một số kinh nghiệm trong triển khai tiểu dự án 2, dự án 10 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ứng dụng công nghệ tem chống hàng giả trong phát triển thương hiệu và xúc tiến thương mại sản phẩm HTX lên các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới; chuyển đổi số trong các HTX và tổ hợp tác; ứng dụng AI trong xây dựng HTX và nông thôn thông minh…

Tăng cường hợp tác để hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy các HTX ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh Nghệ An và Viettel tỉnh Nghệ An – Chi nhánh tập đoàn Công nghiệp Viễn thông quân đội về hỗ trợ chuyển đổi số khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2025-2030

Phát biểu bế mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Đinh Hồng Thái đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nâng cao nhận thức và đổi mới tư duy; trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, mỗi thành viên trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung ương đến địa phương và đặc biệt là thành viên HTX và đồng bào vùng nông thôn, miền núi nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi để nắm bắt cơ hội.

Các đơn vị sự nghiệp, Liên minh HTX các tỉnh/thành phố, các HTX, doanh nghiệp hãy cùng nhau hành động một cách quyết liệt. Liên minh HTX Việt Nam cam kết sẽ đóng vai trò là cầu nối vững chắc, giúp các HTX và thành viên dễ dàng tiếp cận các giải pháp công nghệ chuyển đổi số từ các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc cơ quan Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX các tỉnh/thành phố cần chủ động hơn nữa trong đề xuất, triển khai công tác tuyên truyền và phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đào tạo, tập huấn theo Chương trình Khung đã được Liên minh HTX Việt Nam ban hành. Đặc biệt trong hoạt động tập huấn cần hướng dẫn trực tiếp cho thành viên HTX, hộ kinh doanh xây dựng, đăng ký gian hàng, đưa sản phẩm tham gia “Chợ sản phẩm trực tuyến vcamart.vn”, đây cũng là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên và liên tục.

Các HTX và thành viên cần chủ động đổi mới sáng tạo, học hỏi nâng cao năng lực ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; chủ động tiếp cận, khai thác các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước về tài chính, về khoa học công nghệ... và chủ động tìm hiểu khai thác các nền tảng ứng dụng số tin cậy được Nhà nước hỗ trợ; của các doanh nghiệp có uy tín phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn