Em ruột 'dính' vòng lao lý sau khi anh trai gây tai nạn chết người

Theo cáo trạng, khoảng 21h ngày 25/5/2023, Phạm Tuấn Dũng (SN 1984, ở thị trấn An Lão) điều khiển xe ô tô bán tải Ford Ranger, BKS: 15C-262.35, di chuyển trên tỉnh lộ 360 hướng từ cầu Quang Thanh ra QL10, cùng thuộc địa bàn huyện An Lão.

Khi đi đến thôn Câu Thượng (xã Quang Hưng, huyện An Lão), do không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, xe ô tô của Dũng đâm vào bà B.T.N (SN 1955) nhà ở gần đó, đang đi bộ qua đường, hậu quả làm bà N. tử vong.

Hai anh em Phạm Tuấn Dũng và Phạm Thế Hoàng.

Theo kết luận giám định, nạn nhân N. tử vong do sốc đa chấn thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, Dũng điều khiển xe ô tô để ở khu vực sau nhà thi đấu huyện An Lão và nói cho em ruột là Phạm Thế Hoàng (SN 1989). "Thương" anh đã có 1 tiền án, Hoàng bàn bạc và để Dũng về nhà, còn mình sẽ đứng ra nhận tội thay.

Ngày 30/5/2023, Hoàng điều khiển xe ô tô nêu trên đến Công an huyện An Lão và khai nhận là người gây ra vụ tai nạn giao thông. Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Lão đã ra Quyết định tạm giữ đối với Hoàng.

Tuy nhiên, đến ngày 5/6/2023, do nhận thức được hành vi gian dối là vi phạm pháp luật, Phạm Tuấn Dũng đã đến Công an huyện An Lão đầu thú về việc đã gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bà B.T.N. tử vong.

Trên cơ sở kết quả điều tra, VKSND huyện An Lão đã ban hành cáo trạng truy tố Phạm Tuấn Dũng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 260; truy tố Phạm Thế Hoàng về tội “Khai báo gian dối” quy định tại khoản 1 Điều 382 Bộ luật Hình sự.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Phạm Tuấn Dũng đã bồi thường cho gia đình nạn nhân, và gia đình nạn nhân đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Dũng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ kết quả điều tra, lời khai của các bị cáo và diễn biến tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Phạm Tuấn Dũng 36 tháng tù; Phạm Thế Hoàng 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng, về các tội danh bị truy tố.

Tác giả: M.M

Nguồn tin: anninhthudo.vn