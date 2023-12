Điểm mặt loạt gái xinh vướng vòng lao lý vì mại dâm, ma túy, cướp....

Nữ chủ quán spa xinh đẹp "kiếm" thêm bằng nghề bất lương: Ngày 11/9, tổ công tác Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng phối hợp với Công an xã Giang Biên tiến hành tuần tra kiểm soát trên tuyến đường liên xã (thuộc thôn 3, xã Giang Biên) phát hiện Hoàng Thị Trang (SN 1995, trú thôn 3, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo) có hành vi buôn bán trái phép chất ma túy nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan công an, Hoàng Thị Trang khai đã mua 4 viên ma túy tổng hợp dạng "kẹo" và 3g ma túy dạng "ke", với số tiền 4 triệu đồng của một phụ nữ (chưa rõ địa chỉ) nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Sau đó, Trang mang số ma túy trên về quán spa của mình tại thôn 3, xã Giang Biên cất giấu.