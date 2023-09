Em bé 3 tuổi ở Nghệ An gây sốt mạng khi đánh trống trong đoàn diễu hành

Kỷ niệm 78 năm Ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thi nghi thức Đội trong đợt nghỉ hè. Cậu bé đang gây sốt mạng tham gia một màn diễu hành trong hội thi diễn ra ở huyện Yên Thành.

Hình ảnh em bé đứng lọt thỏm trong đoàn, xung quanh toàn các anh chị lớn mà vẫn vô cùng chững chạc nhận được "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng. Đó là bé Hoàng Văn Hùng ở xóm Hưng Lập, xã Hợp Thành, huyện Yên Thành.

Clip: Em bé 3 tuổi đánh trống trong đoàn diễu hành duyệt nghi thức Đội. (Nguồn: Kentulla)

Đoạn clip cho thấy đoàn diễu hành gồm các học sinh lớn, là đội viện Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Tất cả đang nghiêm trang thực hiện các nghi thức. Cậu bé Hùng đứng trong hàng ngũ, cao chưa đến thắt lưng các anh chị nhưng không hề kém cạnh về khí thế. Bé tự tin làm chuẩn mọi động tác, từ bước chân đến tay trống không hề chệch một nhịp nào.

Sự xuất hiện của bé Hoàng Văn Hùng trong đoàn diễu hành làm "tăng nhiệt" cho cuộc thi nghi thức Đội, bởi tất cả những người có mặt trên sân đều cổ vũ cho em rất nhiệt tình.

Mới 3 tuổi, cậu bé này đã tham gia hội thi nghi thức Đội. (Ảnh: Yên Thành FC)

Đoạn clip ghi lại cảnh này khi được đăng tải đã lập tức lan truyền mạnh và khiến cư dân mạng "sôi trào" vì hâm mộ. Ngắm cậu bé, nhiều người liên tưởng đến hình ảnh chú bé liên lạc trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu: "Chú bé loắt choắt/Cái xắc xinh xinh/Cái chân thoăn thoắt/Cái đầu nghênh nghênh".

Trên mạng xã hội, nhiều người tự nhận là fan của cậu bé Hùng. (Ảnh: Yên Thành FC)

"Đúng là tài không đợi tuổi, chỉ 3 tuổi mà nhịp trống của em đã không trượt phát nào, bắt nhịp cùng các anh chị giỏi quá"; "Trong khi các bạn đồng trang lứa đang ở nhà ăn bột, uống sữa thì em bé này đã đi thi nghi thức đội"; "Em bé 3 tuổi nhà mình vẫn còn phải bón từng miếng cơm, mà cậu bé trong clip này giỏi quá. Nghệ An nhân tài thời nào cũng có"; "Nhịp không lệch phát nào mới đẳng cấp, đã giỏi còn siêu đẹp trai, dễ thương nữa chứ, nể cách bố mẹ dạy em bé này ghê"... là những lời khen từ cộng đồng mạng.

Người đăng tải đoạn clip cũng chia sẻ thêm, không chỉ tham gia thi nghi thức đội mà ở nhà, bé Hùng cũng trổ tài đánh trống lớn. Mỗi dịp dòng họ có việc, bé luôn biểu diễn đánh trống lớn cho mọi người xem. Ở lớp, Hùng được các cô giáo khen hết lời bởi luôn chăm ngoan, nghe lời.

Tác giả: NHẬT THÙY