Đam mê game gacha, cụ ông 72 tuổi bất ngờ trở nên nổi tiếng, gây bão MXH

Trong một thế giới game gacha đầy rẫy những game thủ trẻ tuổi, một cụ ông 72 tuổi người Nhật Bản bất ngờ trở thành hiện tượng mạng khi bày tỏ tình yêu mãnh liệt dành cho Umamusume: Pretty Derby - tựa game nổi tiếng chuyển thể các ngựa đua huyền thoại thành những cô gái anime cá tính.

Cụ ông có biệt danh là Matchan - nhân vật chính của loạt video đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ vì sự am hiểu và niềm đam mê hiếm có với dòng game gacha, đặc biệt là Umamusume. Những video từ vài năm trước của ông nay bất ngờ "hồi sinh", thu hút hàng triệu lượt xem, phần lớn đến từ sự tò mò và ngưỡng mộ trước tình cảm ông dành cho trò chơi.

Không chỉ là một người chơi thông thường, Matchan còn dành thời gian vẽ tay các nhân vật "Uma Musume" theo trí tưởng tượng của mình, đồng thời chia sẻ về những câu chuyện lịch sử, kỷ niệm và kiến thức phong phú về các chú ngựa đua có thật - những huyền thoại ông đã yêu mến suốt hơn 40 năm qua.

Matchan thậm chí có thể "đoán mặt gửi tên" nhiều nhân vật trong game, liên kết ngoại hình các cô gái anime với những chú ngựa đua nổi tiếng ngoài đời. Dù không phải lúc nào cũng chính xác, ông vẫn khiến người xem nể phục vì khả năng nhìn ra tinh thần, phong cách và câu chuyện ẩn sau mỗi thiết kế nhân vật – minh chứng cho sự đầu tư nghiêm túc của nhà phát triển cũng như tình cảm sâu sắc mà ông dành cho môn thể thao này.

Trò chơi Umamusume vốn đã là một trong những tựa game gacha đình đám nhất tại Nhật Bản, nhưng chỉ thực sự bùng nổ toàn cầu sau khi phát hành bản quốc tế. Làn sóng người chơi mới đang dần khám phá kho tàng nội dung khổng lồ của trò chơi và họ cũng đang tìm đến những người hâm mộ kỳ cựu như Matchan để học hỏi và cùng chia sẻ đam mê. Kênh YouTube của ông hiện đã thu hút gần 10 triệu lượt xem, chủ yếu với nội dung liên quan đến Umamusume. Một video cũ từ bốn năm trước, nơi ông thử đoán tên các nhân vật trong game, hiện đã được phụ đề tiếng Anh, giúp tiếp cận thêm hàng loạt người hâm mộ phương Tây. Điển hình như nhân vật Gold Ship một trong những "idol" nổi bật nhất của game đã được Matchan nhận ra ngay lập tức nhờ ngoại hình đặc trưng. Dù phần lớn những lần đoán tên khác ông không hoàn toàn chính xác, nhưng ông luôn biết cách chia sẻ những câu chuyện thú vị về các chú ngựa đua, ví dụ như Kitasan Black, thậm chí trước cả khi biết nhân vật này đã xuất hiện trong game.

Không dừng lại ở đó, Matchan còn tự tay phác họa những cô gái Uma Musume dựa trên các ngựa đua mà ông yêu thích – chẳng hạn như Haiseiko, một chú ngựa nổi tiếng từng được ông theo dõi trong nhiều năm. Điều thú vị là sau này nhân vật Haiseiko thực sự đã được đưa vào game. Nhiều người hâm mộ đã quay lại video cũ của ông và bày tỏ sự bất ngờ vì những phác họa đó lại gần giống với thiết kế chính thức đến vậy.

Tác giả: Tuấn Hưng

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn