Đứt cáp treo tự chế, 8 nhà sư tử vong

Tối 24/9, 7 nhà sư, trong đó có 3 người nước ngoài, thiệt mạng ngay tại chỗ khi khoang cáp bị đứt, lao thẳng xuống sườn núi gần tu viện rừng Na Uyana, huyện Kurunegala, phía tây bắc Sri Lanka. 6 người khác được đưa đi cấp cứu, trong đó có 4 trường hợp nguy kịch.

“Đêm qua, một trong số sáu nhà sư đang điều trị đã không qua khỏi”, một quan chức cảnh sát cho biết.

Lễ tang của năm nhà sư, gồm bốn người Sri Lanka và một tu sĩ Romania, được tổ chức ngày 27/9 tại nghĩa trang gần tu viện.

Một nhà sư Nga sẽ được an táng cùng với nhà sư Sri Lanka vừa qua đời tại bệnh viện, trong khi thi hài vị sư người Ấn Độ đã được đưa về quê hương.

Theo giới chức địa phương, 13 nhà sư đã chen chúc trong một cabin cáp treo tự chế để di chuyển lên khu thiền thất trên đỉnh núi thuộc tu viện Na Uyana. Tu viện rộng hơn 2.000 ha rừng núi, hiện có khoảng 150 nhà sư tu tập.

Điều tra ban đầu cho thấy dây cáp bị đứt, khiến cabin lao dốc với tốc độ cao rồi trật khỏi đường ray và đâm vào một gốc cây lớn.

Ngoại trưởng Sri Lanka Vijitha Herath bày tỏ thương tiếc trên mạng xã hội, gọi đây là “mất mát lớn của Tăng đoàn, trong đó có nhiều thành viên quốc tế”. Ông gửi lời chia buồn đến cộng đồng Phật giáo toàn cầu và cầu nguyện cho những người bị thương sớm hồi phục.

Tu viện Na Uyana tọa lạc tại huyện Kurunegala, cách thủ đô Colombo khoảng 130 km về phía đông bắc.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: congly.vn