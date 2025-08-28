Nhà sư Thái Lan bị bắt với cáo buộc biển thủ tiền quyên góp

Cảnh sát bắt giữ nhà sư Luang Phor Alongkot tại chùa của ông ở tỉnh Lop Buri vào khoảng 1h sáng 26-8 - Ảnh: BANGKOK POST

Theo báo Bangkok Post, vụ bắt giữ diễn ra vào khoảng 1h sáng 26-8, khi lực lượng điều tra phát hiện ông Alongkot (65 tuổi) đang rời khỏi chùa, có khả năng định bỏ trốn. Ông này sau đó đã bị áp giải về trụ sở Cục Cảnh sát điều tra Trung ương (CSD) ở Bangkok để thẩm vấn.

Cùng bị bắt có Seksan Sapsubbsakul (43 tuổi), một người có ảnh hưởng trên mạng, từng tham gia gây quỹ cho ngôi chùa. Cảnh sát cáo buộc người này đã chiếm đoạt khoảng 300 triệu baht (khoảng 243,6 tỉ đồng) từ quỹ chùa.

Cơ quan điều tra cho biết lệnh bắt đã được ban hành từ tuần trước, bắt đầu từ những nghi vấn liên quan đến ông Alongkot và chi tiêu tiền quyên góp.

Ngoài các cáo buộc về biển thủ và rửa tiền, ông Alongkot còn bị khởi tố tội lạm dụng chức vụ.

Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ hồ sơ tài chính từ năm 2019, sổ sách chi tiêu và giấy tờ đất, với sự tham gia của cơ quan kiểm toán nhà nước.

Cảnh sát còn đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại Bangkok và Lopburi để thu thập chứng cứ.

Một nghi vấn nghiêm trọng khác là việc sử dụng chứng minh nhân dân của một người đã chết để mở tài khoản ngân hàng nhận tiền quyên góp.

Theo quy định ở Thái Lan, ông Alongkot đã buộc phải hoàn tục trước khi bị truy tố hình sự.

Phó ủy viên Cục Điều tra Trung ương, ông Jaroonkiat Pankaew, cho biết nhà sư “hợp tác tốt với cảnh sát và tự nguyện hoàn tục”, đồng thời nhấn mạnh: “Có những việc ông ấy làm mang lại lợi ích cho cộng đồng, nhưng cũng có những việc vi phạm pháp luật mà ông phải chịu trách nhiệm”.

Tại buổi thẩm vấn, ông Alongkot khai rằng chùa đã nhận được quyên góp lên tới con số hàng chục tỉ baht, vượt quá khả năng sử dụng, nên số tiền này được dùng để mua đất, xây sân bóng đá và đầu tư vào công ty. Dù vậy, ông vẫn phủ nhận hành vi sai phạm.

Hiện cơ quan chức năng Thái Lan đang tiếp tục điều tra và và tìm kiếm thêm các đồng phạm.

Tuần trước, ông Alongkot đã từ chức trụ trì sau khi rộ lên tin đồn về việc lạm dụng tiền quyên góp, theo truyền thông địa phương.

Ông Alongkot được biết đến rộng rãi từ năm 1992 khi thành lập trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại Wat Phra Bat Namphu.

Đây từng là cơ sở nhân đạo nổi bật, nhưng dần mất vai trò khi thuốc kháng vi rút HIV trở nên phổ biến. Sau này, trung tâm mở rộng tiếp nhận bệnh nhân khác và hỗ trợ trẻ em nghèo.

Vụ việc mới nhất này tiếp tục dấy lên lo ngại về uy tín Phật giáo tại Thái Lan, nơi hơn 90% dân số theo đạo Phật và các nhà sư được đặc biệt tôn kính. Những năm gần đây, Phật giáo Thái nhiều lần vướng bê bối, từ chuyện sư phá giới, quan hệ tình dục, buôn ma túy đến phạm tội tài chính. Chỉ mới tháng 7 vừa qua, cảnh sát Thái Lan đã mở đường dây nóng tố giác “sư vi phạm giới luật” sau khi ít nhất 9 nhà sư bị phát hiện quan hệ tình dục với một phụ nữ. Năm 2017, một nhà sư Thái nổi tiếng quốc tế vì “lối sống xa hoa trên máy bay” cũng bị buộc tội xâm hại tình dục, lừa đảo và rửa tiền.

Tác giả: Công Khải

Nguồn tin: tuoitre.vn