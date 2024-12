Tượng phật cao 12 mét bất ngờ đổ sập khiến 1 nhà sư tử vong

Your browser does not support the video tag.

Một tượng phật bất ngờ đổ sập ở tỉnh Isaan, Amnat Charoen, Thái Lan vào ngày 29/11, khiến một nhà sư thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Chanuman đã điều tra vụ tai nạn chết người tại Tu viện Kaeng Kansung ở quận Chanuman, Amnat Charoen. Khi đến nơi, họ phát hiện một bức tượng Phật bị vỡ ở chân tượng. Vụ việc xảy ra trong khi các nhà sư đang tháo khuôn tượng sau khi đổ bê tông vào.

Tượng là tượng Phật lớn trong tư thế đứng. Tượng cao 12 mét, bao gồm cả bệ hoa sen.

Nhà sư bỏ chạy khi bức tượng phật đổ xuống.

Đoạn clip ghi lại cho thấy bức tượng bất ngờ đổ xuống đất, suýt trúng một nhà sư và một con chó, cả hai đều may mắn chạy thoát khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, 5 nhà sư làm việc gần bức tượng đã bị thương và Patipan Udonlap, 37 tuổi, đã mất mạng trong vụ việc. Trong số những người bị thương có Paiwan Wantangphong, 33 tuổi, người đã nói với Amarin TV rằng anh ở khá xa bức tượng và bị thương do các mảnh vỡ rơi xuống.

Paiwan suy đoán rằng gió mạnh vào ngày hôm đó có thể là nguyên nhân gây ra sự cố nhưng không chắc chắn về nguyên nhân chính xác.

Trụ trì của tu viện, Wirachate Chinwangso, giải thích rằng nhà sư giám sát việc xây dựng đến từ một ngôi chùa khác. Khuôn mẫu đã được tháo ra khỏi bức tượng chỉ một ngày sau khi đổ bê tông.

Wirachate thừa nhận ông lo ngại về việc tháo khuôn sớm, nhưng nhà sư giám sát đã đảm bảo với ông về sự an toàn của khuôn. Ngoài ra, một ngôi chùa khác cần khuôn gấp nên việc tháo khuôn sớm đã được đẩy nhanh.

Luật sư nổi tiếng và chủ tịch Quỹ Luật sư Dhamma, Ananchai Chaiyadate, đã bình luận về vụ việc, cho rằng nguyên nhân là do thiếu chuyên môn trong xây dựng.

Ananchai nhấn mạnh rằng nhiều ngôi đền, đặc biệt là ở Isaan, không có giấy phép hoặc không thuê chuyên gia đủ tiêu chuẩn cho các dự án xây dựng. Ông kêu gọi các cơ quan chính phủ có liên quan thực thi các quy định chặt chẽ hơn đối với các dự án xây dựng tôn giáo để ngăn ngừa những thảm kịch tương tự trong tương lai.

