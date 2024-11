Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam: Đề xuất đặt nhà ga Thanh Hóa - Nghệ An ở những điểm nào?

Theo báo Chính phủ, nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Quốc Thuận (Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh) cũng bày tỏ ủng hộ việc chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tuy nhiên, vị đại biểu này cũng đề nghị cần tính toán để đảm bảo an toàn cho cả nền kinh tế, tránh quá chú trọng đến dự án này mà ảnh hưởng các mục tiêu phát triển kinh tế. Ông Thuận cũng băn khoăn về tờ trình dự án tuyến đường sắt với 23 ga hành khách, trong đó khoảng cách giữa ga Vinh và ga Thanh Hóa lên tới khoảng 140km, được xem là quá xa. Do đó, ông Thuận đề nghị Chính phủ phủ nghiên cứu mở thêm một ga giữa hai tỉnh, tại Hoàng Mai (Nghệ An) hoặc Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Với vị trí tại Khu kinh tế Nghi Sơn, ga này có thể phục vụ cả hành khách lẫn hàng hóa.