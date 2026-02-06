Đường gom hai bên cao tốc Bắc – Nam qua Nghệ An xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro

Ghi nhận tại tuyến đường gom cao tốc Bắc – Nam đoạn qua xã Hùng Châu cho thấy, mặt đường xuất hiện dày đặc ổ voi, ổ gà, nhiều đoạn gồ ghề, biến dạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện lưu thông khá lớn, không chỉ xe máy của người dân mà còn có ô tô, xe tải phục vụ sản xuất, vận chuyển vật liệu.

Một đoạn đường gom cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn xã Hùng Châu hư hỏng nặng (ảnh: XH).

Người dân địa phương phản ánh, vào mùa khô, đất đá bong tróc bị cuốn lên gây bụi mù, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và môi trường sống. Khi mưa xuống, nhiều đoạn đường trở nên lầy lội, trơn trượt, nước đọng thành vũng sâu, khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Đáng chú ý, tình trạng xe quá khổ, quá tải chở đất đá lưu thông thường xuyên được xem là một trong những nguyên nhân khiến mặt đường xuống cấp nhanh chóng.

Đường gom cao tốc Bắc - Nam hư hỏng, xuống cấp, bụi bay mù mịt mỗi khi xe ô tô chạy qua.

Không chỉ riêng xã Hùng Châu, các tuyến đường gom qua địa bàn phường Hoàng Mai cũng trong tình trạng tương tự. Nhiều đoạn hư hỏng kéo dài nhưng chưa được sửa chữa, trong khi đây lại là các tuyến giao thông gắn chặt với sinh hoạt hằng ngày, phục vụ đi học, đi làm, sản xuất nông nghiệp và hoạt động buôn bán nhỏ lẻ của người dân.

Theo chính quyền địa phương, vướng mắc lớn nhất hiện nay là hệ thống đường gom chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý cụ thể. Điều này khiến việc duy tu, sửa chữa gặp nhiều khó khăn, dù các tuyến đường gắn trực tiếp với sinh hoạt, sản xuất và đi lại hằng ngày của người dân.

Mặt đường gom cao tốc xuống cấp nghiêm trọng (ảnh: XH).

Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Mai cho rằng, đường gom được thiết kế để phục vụ dân sinh, nhưng khi xuống cấp kéo dài lại trở thành điểm nóng về mất an toàn giao thông. Dù địa phương rất sốt ruột, song chưa có cơ sở pháp lý để đầu tư sửa chữa hay tổ chức quản lý hiệu quả.

Tại xã Hùng Châu, áp lực lên hạ tầng đường gom còn đến từ hoạt động khai thác tài nguyên. Theo Chủ tịch UBND xã Trần Văn Hiến, trên địa bàn hiện có các mỏ đất đang hoạt động, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải trọng lớn lưu thông. Trong khi đó, đường gom chỉ được thiết kế theo tiêu chuẩn phục vụ dân sinh, không đủ khả năng chịu tải lớn trong thời gian dài. Việc chưa được bàn giao quản lý khiến địa phương gần như “bó tay” trong kiểm soát và bảo vệ kết cấu hạ tầng.

Những đoạn đường gom cao tốc Bắc - Nam hư hỏng chủ yếu do xe ô tô trọng tải lớn gây ra (ảnh: XH).

Thực tế, hệ thống đường gom dọc các tuyến giao thông trọng điểm, đặc biệt là cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn Nghệ An, đang bộc lộ nhiều bất cập.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh Nghệ An đã yêu cầu rà soát tổng thể hiện trạng các tuyến đường gom và kiến nghị Bộ Xây dựng sớm hoàn tất thủ tục bàn giao. Ở góc độ chủ đầu tư, việc bàn giao đang được triển khai, song cũng nhấn mạnh rằng đường gom chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông dân sinh, không phù hợp để khai thác xe tải trọng lớn trong thời gian dài.

Từ thực tế tại Nghệ An, có thể thấy rõ rằng, cùng với đầu tư xây dựng, việc hoàn thiện cơ chế quản lý và bảo vệ hạ tầng sau đầu tư là yêu cầu bắt buộc. Nếu không sớm tháo gỡ “khoảng trống” trách nhiệm, các tuyến đường gom sẽ tiếp tục xuống cấp.

Tác giả: L.Minh

Nguồn tin: vietnamfinance.vn