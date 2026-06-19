Dùng túi trùm đầu nữ quản lý sòng bạc, cướp túi xách

Ngày 18/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam Wang Tiejun (trú đường Nguyễn Xiển, phường Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Wang Tiejun cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Thành Huynh

Theo điều tra, chiều 14/6, bà Fan Huifen (quốc tịch Trung Quốc) vừa về khách sạn lưu trú trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn thì bị một người đàn ông dùng túi ni lông trùm đầu từ phía sau, cướp đi chiếc túi có một iPhone 15, hai thẻ chip trị giá 200 USD cùng một số tiền mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn đã khoanh vùng, rà soát hơn 100 người trong diện nghi vấn và hàng chục người nước ngoài đang cư trú trên địa bàn. Sau hơn 24 giờ truy xét, lực lượng chức năng xác định Wang Tiejun là nghi phạm.

Wang khai do thiếu tiền chi tiêu nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Biết bà Fan là quản lý tại một sòng bạc và thường mang theo tài sản giá trị, Wang theo dõi quy luật sinh hoạt.

Chiều 14/6, Wang đến khách sạn nơi bà Fan lưu trú để phục kích, đồng thời dùng sơn xịt làm mờ camera giám sát tại khu vực sảnh. Khi thấy nạn nhân đứng chờ thang máy, Wang áp sát từ phía sau.

Sau khi chiếm đoạt điện thoại, tiền mặt và các thẻ chip, Wang vứt túi xách cùng giấy tờ tùy thân của nạn nhân nhằm xóa dấu vết.

Công an đã thu tang vật gồm một xe máy Vespa, điện thoại iPhone và hơn 5,1 triệu đồng tiền mặt.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Tác giả: Ngọc Trường

Nguồn tin: vnexpress.net