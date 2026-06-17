Bắt đôi nam nữ đặt xe ôm công nghệ lúc rạng sáng để cướp xe

Hùng và Ngọc bị bắt giữ - Ảnh: PC02

Ngày 12-5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt giữ đôi nam nữ gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Trước đó vào lúc 1h cùng ngày, anh T.V.T. chạy xe ôm công nghệ chở khách từ TP.HCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, Tây Ninh.

Sau khi trả khách, ứng dụng đặt xe của anh T. nổi lên một cuộc đặt xe đến rước khách tại quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc. Khi anh T. chạy xe đến nơi thì gặp 1 thanh niên và 1 phụ nữ nói anh T. đứng chờ để đợi thêm một xe nữa tới rước.

Tuy nhiên khi anh T. đang đứng đợi, người thanh niên liền dùng dao kề vào cổ anh T., bắt anh này đưa tiền trong người và cướp chiếc xe máy, điện thoại của anh T..

Sau đó cả hai dùng xe máy của nạn nhân chở nhau chạy về hướng TP.HCM.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã lập tức phân công lực lượng điều tra, truy xét. Đến khoảng 10h cùng ngày, cơ quan điều tra đã bắt giữ hai nghi can gây ra vụ việc là Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) khi cả hai đang cùng ở trong 1 phòng trọ tại phường Linh Trung, TP.HCM.

Các tang vật của vụ án cũng đã được thu hồi đầy đủ.

Qua sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cũng cảnh báo người dân, đặc biệt các cá nhân hành nghề chạy xe ôm, xe công nghệ cần nêu cao tinh thần cảnh giác, tự bảo vệ bản thân, hạn chế đi một mình những nơi vắng vẻ, ít người qua lại...

Tác giả: Sơn Lâm

Nguồn tin: tuoitre.vn