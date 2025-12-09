Dùng iPhone, chọn iCloud hay Google Photos

Người dùng iPhone đang phải đứng giữa 2 lựa chọn lưu trữ ảnh, video. Ảnh: Tom's Guide.

Theo mặc định, Apple cung cấp quyền truy cập vào iCloud Photos, giải pháp tích hợp sâu và liền mạch trong toàn bộ hệ sinh thái phần cứng của hãng, bao gồm iPhone, iPad và Mac. Tuy nhiên, Google Photos vẫn giữ vị thế là một ứng dụng được ưa chuộng nhờ các công cụ chỉnh sửa thông minh, khả năng tìm kiếm mạnh mẽ và ưu điểm vượt trội là khả năng truy cập thư viện ảnh từ hầu hết mọi thiết bị.

Cả hai dịch vụ đều đã cải thiện đáng kể về giá, chúng vẫn có những cách tiếp cận khác biệt rõ rệt về giới hạn lưu trữ, mô hình phân cấp, tùy chọn chia sẻ và mức độ tiện lợi tổng thể. Lựa chọn của người dùng sẽ tác động trực tiếp đến cách họ quản lý và bảo vệ kho ảnh cá nhân của mình.

Về yếu tố dung lượng và giá cả, iCloud cung cấp cho người dùng Apple 5GB miễn phí, một con số được đánh giá là khá hạn chế và dễ đầy khi phải chia sẻ cho cả ảnh, video, tin nhắn và bản sao lưu thiết bị. Để duy trì việc đồng bộ hóa thư viện ảnh, phần lớn người dùng iPhone phải nâng cấp lên iCloud+ với các gói trả phí như 50 GB, 200 GB và 2 TB, hoặc các tùy chọn dung lượng lớn hơn thông qua gói Apple One.

Ngược lại, Google Photos khởi điểm với 15 GB dung lượng miễn phí, được chia sẻ chung với Gmail và Google Drive. Dù vậy, nó vẫn cung cấp gấp 3 lần so với đối thủ, mang lại sự thoải mái hơn cho người dùng phổ thông. Các gói Google One bắt đầu với mức 100 GB, cung cấp nhiều lựa chọn dung lượng khác nhau và cho phép chia sẻ với tối đa 5 thành viên trong gia đình.

Lợi thế lớn của Google Photos là dung lượng miễn phí lớn, trong khi iCloud Photos lại được tích hợp sâu, giúp người dùng không cần thao tác. Ảnh: Yipee.

Tính linh hoạt là một điểm khác biệt then chốt khác. iCloud hoạt động hiệu quả nhất đối với những cá nhân cam kết hoàn toàn với hệ sinh thái Apple, trong khi Google Photos được xây dựng để phục vụ người dùng sử dụng đa dạng thiết bị. Cho dù chuyển đổi giữa iPhone, Android, Windows hay trình duyệt web, Google Photos duy trì trải nghiệm nhất quán gần như mọi lúc.

Về ưu thế riêng biệt, iCloud thể hiện sự vượt trội nhờ tích hợp trực tiếp vào hệ điều hành iOS. Tính năng này cho phép hình ảnh được đồng bộ hóa âm thầm ở chế độ nền mà không cần ứng dụng bên ngoài. Đồng thời, mọi chỉnh sửa đều được áp dụng xuyên suốt các thiết bị, và iPhone tự động quản lý việc tải xuống ảnh với độ phân giải đầy đủ. Đối với phần lớn người dùng, đây là một trải nghiệm trơn tru, ít cần can thiệp thủ công.

Trong khi đó, Google Photos nổi bật với các tính năng thông minh, có khả năng tự động sắp xếp ảnh, gợi nhắc kỷ niệm và đưa ra các đề xuất về album hoặc chỉnh sửa. Đặc biệt, khả năng tìm kiếm của Google Photos được đánh giá rất cao, cho phép người dùng truy xuất các hình ảnh cũ bằng cách tìm kiếm theo đối tượng, địa điểm, hoặc thậm chí là văn bản được nhận dạng trong bức ảnh.

Nếu người dùng ưu tiên trải nghiệm liền mạch, iCloud là lựa chọn phù hợp nhất cho iPhone. Tuy nhiên, nếu người dùng mong muốn một ứng dụng với kho lưu trữ dồi dào, khả năng tìm kiếm thông minh và sở hữu các công cụ chỉnh sửa phong phú, Google Photos có thể là một giải pháp đáng để thử.

