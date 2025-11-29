Google kết thúc "tuần trăng mật" Gemini 3 Pro cho người dùng miễn phí

Chỉ vài tuần sau khi ra mắt sản phẩm chủ lực Gemini 3 Pro và trình tạo ảnh Nano Banana Pro, Google đã âm thầm thắt chặt quyền truy cập của người dùng miễn phí.

Google không còn cho sử dụng Gemini 3 Pro miễn phí thoải mái nữa.

Khi mới ra mắt, người dùng được hưởng quy định rõ ràng: 5 lời nhắc mỗi ngày với mô hình hàng đầu và 3 lời nhắc với hình ảnh. Tuy nhiên, quy tắc này đã thay đổi trong những ngày gần đây. Người dùng gói miễn phí giờ đây chỉ có “Quyền truy cập cơ bản”, mà không còn đảm bảo số lượng lời nhắc cố định. Google cảnh báo rằng giới hạn hàng ngày có thể thay đổi mạnh mẽ tùy thuộc vào mức độ bận rộn của máy chủ.

Không chỉ Gemini, trình tạo ảnh Nano Banana cũng bị ảnh hưởng. Người dùng hiện chỉ được phép tải tối đa 2 ảnh mỗi ngày, kèm theo cảnh báo rằng nhu cầu cao có thể dẫn đến gián đoạn trong việc tải ảnh.

Đáng chú ý, dịch vụ NotebookLM đã tạm dừng hoạt động, dù chỉ vừa được bổ sung tính năng tự động tạo infographic và slide trình bày. Các tính năng này không còn khả dụng cho người dùng miễn phí, và ngay cả người dùng trả phí cũng gặp phải tình trạng giới hạn. Google cho biết đây là vấn đề về dung lượng và hy vọng sẽ sớm khôi phục lại.

Tình trạng này phản ánh sự mất cân bằng giữa cung và cầu. Trong khi người dùng rất muốn sử dụng các mô hình AI mạnh mẽ, các công ty lại không đủ siêu máy tính để phục vụ tất cả cùng một lúc. Google không phải là trường hợp duy nhất, bởi OpenAI, Anthropic và Perplexity cũng đang đối mặt với tình huống tương tự khi cung cấp công nghệ miễn phí tốn kém và tiêu tốn tài nguyên.

Nano Banana cũng bị ảnh hưởng.

Với những giới hạn mới này, Google đang tạo khoảng trống để ưu tiên người dùng trả phí khi lưu lượng truy cập tăng cao. Nếu đã dựa vào phiên bản miễn phí của Gemini để hoàn thành công việc, người dùng sẽ thấy trợ lý AI của mình trở nên khó đoán hơn. Những công việc đơn giản như lên ý tưởng cho bài thuyết trình hay thực hiện truy vấn nghiên cứu phức tạp giờ đây có thể bị gián đoạn.

Google cam kết sẽ khôi phục đầy đủ tính năng cho NotebookLM và ổn định hệ thống khi xây dựng thêm máy chủ. Tuy nhiên, xu hướng rõ ràng là gói “miễn phí” có thể sẽ tiếp tục thu hẹp. Người dùng có thể sẽ phải xem xét việc nâng cấp lên các gói trả phí như AI Pro hoặc Gemini Advanced để đảm bảo quyền truy cập vào các tính năng tốt nhất.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn