Dừng hoạt động loạt sân pickleball trong khu lưu niệm ở Sầm Sơn

Ngày 2/5, cơ quan chức năng phường Sầm Sơn, Thanh Hóa đã hoàn thành tháo dỡ toàn bộ khung rạp, lưới chắn và các trang thiết bị liên quan đến sân pickleball tại công viên chuyên đề thuộc Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Khu vực từng được bố trí 20 sân pickleball hiện trở lại trạng thái nền sân trống, không còn tổ chức các giải thi đấu rầm rộ như một tuần trước đó.

Sân pickleball phủ kín công viên ở Sầm Sơn. Ảnh: Lê Hoàng

Việc dẹp bỏ sân pickleball được thực hiện theo kiến nghị của Sở Xây dựng Thanh Hóa sau khi kiểm tra nội dung phản ánh của báo chí và dư luận.

Khoảng một tuần trước, loạt sân pickleball hoạt động trong không gian công viên công cộng ở Sầm Sơn đã gây ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng phần lớn diện tích công viên bị chuyên biệt hóa cho một môn thể thao chưa phổ biến rộng rãi, trong khi nhu cầu về không gian sinh hoạt, thể thao cộng đồng còn thiếu hụt.

Lý giải về việc này, lãnh đạo phường Sầm Sơn, cho biết phương án điều chỉnh công năng được thực hiện từ trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (ngày 1/7/2025). Năm 2025, địa phương từng dự kiến tổ chức giải pickleball quy mô quốc gia nên đã xây dựng nhiều sân phục vụ thi đấu và dự kiến khai thác lâu dài.

Theo kết quả kiểm tra của Sở Xây dựng, việc điều chỉnh từ sân bóng đá sang cụm sân luyện tập đa năng là phù hợp với quy hoạch và không vi phạm quy định về đầu tư xây dựng. Vấn đề phát sinh nằm ở khâu quản lý, vận hành sau khi công trình được bàn giao.

Cụ thể, đơn vị sử dụng đã tự ý lắp đặt lưới, rào chắn để tổ chức sân pickleball tại một số vị trí khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cơ quan chức năng xác định đây là sai sót mang tính chủ quan trong công tác quản lý tài sản công của UBND phường Sầm Sơn.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo UBND phường Sầm Sơn tháo dỡ toàn bộ hệ thống lưới, rào chắn, trả lại không gian mở cho khu sân thể thao, phục vụ nhu cầu rèn luyện của cộng đồng. Đồng thời, địa phương phải xây dựng phương án quản lý, sử dụng và khai thác cụm sân theo đúng quy định, bảo đảm minh bạch và đúng mục tiêu.

Liên quan đến hướng xử lý lâu dài, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, cho biết 20 sân pickleball được xây dựng trước thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính, hiện phường chưa có chủ trương cho phép hoạt động theo mô hình sân chuyên biệt.

Thời gian tới, địa phương sẽ giao Trung tâm cung ứng dịch vụ công quản lý, vận hành toàn bộ khu công viên chuyên đề. Ông Dũng cho biết quan điểm là xã hội hóa nhưng vẫn đảm bảo chức năng phục vụ cộng đồng, trong đó phần lớn diện tích sẽ được bố trí làm khu tập luyện đa năng cho người dân.

"Chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án khai thác phù hợp, có thể dành một phần diện tích cho sân pickleball nhưng phải trên cơ sở hài hòa lợi ích, không ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung và tuân thủ đúng quy định", ông Dũng nói.

Sân pickleball trong công viên chuyên đề tại Sầm Sơn. Video: Lê Hoàng

Công viên chuyên đề là hạng mục thuộc Khu lưu niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc tại phường Sầm Sơn - công trình được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt năm 2021, với tổng mức đầu tư gần 255 tỷ đồng.

Theo quy hoạch ban đầu, công viên có diện tích hơn 2,3 ha, được bố trí các hạng mục phục vụ cộng đồng như sân bóng đá khoảng 4.000 m2, khu luyện tập thể thao, không gian trưng bày ngoài trời, cây xanh, vườn dạo và các công trình phụ trợ. Nơi đây được kỳ vọng là không gian sinh hoạt, rèn luyện thể chất kết hợp tham quan, trải nghiệm văn hóa lịch sử cho người dân và du khách.

Đến tháng 3/2025, thiết kế được điều chỉnh, chuyển sân bóng và sân đất nện thành cụm sân luyện tập đa năng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế, khu vực này tiếp tục được phân chia thành 20 ô sân có kích thước tương đồng sân pickleball, dẫn đến những phản ứng từ dư luận.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: vnexpress.net