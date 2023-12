Dừng chờ đèn đỏ, nhiều xe máy bị xe bồn ủn bay khiến 3 người bị thương

Ngày 2/12, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an thành phố Dĩ An khám nghiệm, điều tra vụ xe bồn tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ khiến 3 người bị thương.

Xe máy nằm lăn lóc sau cú va chạm. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7h45 ngày 2/12 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Tân Bình, TP Dĩ An (Bình Dương).

Thời điểm trên, xe bồn lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ TP Thủ Dầu Một đi TP Dĩ An (Bình Dương).

Khi đến đèn tín hiệu giao nhau với đường Bùi Thị Xuân (thuộc phường Tân Bình, thành phố Dĩ An) thì xảy ra va chạm với 3 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Cú tông mạnh khiến một xe máy bị cuốn vào gầm trước, một xe bị cán dưới bánh xe bồn và một xe bị hất văng qua bên hông. Xe bồn hư hỏng nặng phần đầu.

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ. Ảnh: Người dân cung cấp

Một người dân bị húc văng về trước nhưng do kịp phản xạ nên không bị thương. Hai người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu, trong đó có một người đàn ông bị cán nát chân.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp cùng thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ, điều tiết giao thông.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

