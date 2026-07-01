Dùng bút viết một dòng chữ lên thân ô tô tải, tài xế công nghệ bị nhóm người đuổi đánh

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại vụ xô xát giữa nam tài xế taxi công nghệ và một nhóm người trên đường Vĩnh Phú 38, phường Lái Thiêu (TP. Hồ Chí Minh) vào sáng 28/6.

Theo nội dung bài chia sẻ đính kèm thì nam tài xế đã dùng bút viết chữ lên thân xe tải phản ánh việc đậu xe chắn đường gây ảnh hưởng tới các phương tiện khác khi lưu thông qua đoạn đường.

Sau đó, nam tài xế đã phát sinh tranh cãi với một nhóm người. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, tài xế nói trên bất ngờ bị hai người đàn ông lao vào đánh. Thậm chí, một người trong nhóm này còn nhặt gạch để tấn công nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh chạy đến can ngăn.

Ngay sau khi chia sẻ, đoạn clip ghi lại vụ việc đã nhanh chóng hút sự chú ý của dư luận.

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Camera ghi lại một phần diễn biến sự việc.

Được biết, nam tài xế xuất hiện trong đoạn clip trên là anh C.V.T. (27 tuổi, quê Đồng Nai). Thông tin trên Tiền Phong, anh T. cho biết vào tối 27/6, khi điều khiển taxi về phòng trọ trên đường Vĩnh Phú 38 thì anh gặp một ô tô tải đậu chắn gần hết lối đi trong hẻm số 5 nên không thể điều khiển xe vào bên trong.

Thời điểm đó do bức xúc, anh T. đã dùng bút lông viết lên xe tải dòng chữ phản ánh việc đậu xe thiếu ý thức, sau đó tìm nơi khác để đậu xe rồi đi bộ về phòng trọ. Đến sáng hôm sau, chủ xe tải phát hiện dòng chữ và đi tìm người viết. Anh T. thừa nhận là người viết, đồng thời chủ động xin lỗi và lau sạch chữ viết trên xe. Trong quá trình nói chuyện, hai bên tiếp tục phát sinh tranh cãi dẫn đến xô xát.

Hôm nay (1/7), Công an phường Lái Thiêu (TPHCM) cho biết đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ một tài xế taxi công nghệ bị hành hung liên quan đến việc đậu xe chắn lối đi trong hẻm.

Tác giả: Hương Trà (T/H)

Nguồn tin: Phụ nữ mới