Mang hung khí đuổi đánh nhau làm 3 người thương vong

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 18/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường tỉnh lộ 323H thuộc khu 2A, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương. Đáng chú ý, thời điểm diễn ra vụ tai nạn, có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí đuổi đánh nhau.

Các đối tượng tại Công an tỉnh Phú Thọ.



Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương tổ chức lực lượng điều tra, xác minh. Kết quả làm rõ, tối 18/9, nhóm 9 đối tượng trú tại xã Bình Phú (Phú Thọ) gồm: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Khắc Đạt, Nguyễn Huy Hoàng, Trần Quang Hiếu, cùng SN 2007; Phạm Thanh Tuyền (SN 2006), Nguyễn Thế Hiền (SN 2009), Lê Đức Khả (SN 2008) và Nguyễn Hải Đăng (SN 2009), trú tại xã Dân Chủ (Phú Thọ) điều khiển 4 xe mô tô mang theo ná cao su tự chế bắn đạn bi sắt, đi tìm đánh nhóm thanh niên lạ.

Khi phát hiện nhóm 5 đối tượng gồm: Phạm Văn Hiểu (SN 2009), Đặng Ngọc Trí (SN 2009), Trương Đức Huy (SN 2007), Trương Văn Đoan (SN 2007) và Phạm Văn Tân (SN 2007), cùng trú tại xã Phù Ninh (Phú Thọ) đang điều khiển xe mô tô nẹt pô, lạng lách, đánh võng, nhóm của Hoàng Anh Tuấn lập tức đuổi đánh.

Trên quãng đường hơn 2 km, các đối tượng liên tục điều khiển xe tốc độ cao, bấm còi, nẹt pô, gây mất ANTT tại địa phương. Quá trình đuổi đánh nhau, xe mô tô do Phạm Văn Hiểu điều khiển đã va chạm với người dân đi đường, sau đó tiếp tục đâm vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường. Hậu quả, Hiểu bị chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện ngày 19/9; Đặng Ngọc Trí và một người dân khác bị thương.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

Tác giả: M.Hiền

Nguồn tin: cand.com.vn