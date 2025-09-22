Xử phạt tài xế đuổi đánh hành khách trên Quốc lộ 1 ở Hà Tĩnh

Your browser does not support the video tag.

Tài xế xe buýt và nam thanh niên xô xát giữa đường. Clip người dân cung cấp.

Ngày 22/9, thông tin từ Công an xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế Phan Ngọc Giám (SN 1972, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phan Ngọc Giám là tài xế xe chở khách mang BKS 38B – 011.16 có màu sơn giống với xe buýt đã có hành vi đuổi đánh anh H.T.C. (SN 1995, trú xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) - hành khách đi trên xe, xảy ra trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh ngày 17/8.

Sau khi đe doạ, tài xế đã đuổi đánh nam hành khách trên Quốc lộ 1. Ảnh chụp màn hình.

Qua xác minh của cơ quan công an cho thấy, chiều 17/8/2025, anh H.T.C. lên xe ô tô BKS 38B – 011.16 do tài xế Phan Ngọc Giám điều khiển, di chuyển từ phường Thành Sen về xã Cẩm Trung.

Quá trình ngồi trên xe, nhận thấy tài xế Giám điều khiển phương tiện chạy với tốc độ cao, lạng lách và không đóng cửa lên xuống, anh C. đã dùng điện thoại ghi lại video.

Khi đi đến đoạn gần cửa hàng xăng dầu trên Quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Cẩm Trung, anh C. xuống xe. Giữa 2 người sau đó xảy ra mâu thuẫn. Do nam thanh niên không xoá video nên tài xế đã rút một vật nhọn để đuổi theo, vì vậy anh này đã phải bỏ chạy.

Nhận được thông tin, Công an xã Cẩm Trung cũng đã vào cuộc, phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh mời những người liên quan lên làm rõ sự việc tài xế xe buýt rượt đuổi nam hành khách xảy ra trên Quốc lộ 1.

Theo cơ quan công an, quá trình làm việc, Phan Ngọc Giám đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cơ quan công an cũng xác định vật dụng mà tài xế Phan Ngọc Giám rút ra từ túi sau quần là chiếc bút (bút viết).

Hành vi của đối tượng Phan Ngọc Giám đã vi phạm quy định tại điểm b, khoản 5, điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.

Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển hành khách nhưng không có đầy đủ giấy phép theo quy định đối với tài xế Phan Ngọc Giám.

