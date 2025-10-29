Dùng ảnh "nóng" tống tiền tình cũ, người đàn ông bị khởi tố

Ngày 28/10, Công an TP.Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Chát (SN 1979, trú tổ 51, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định năm 2016, Đỗ Chát quen biết và có quan hệ tình cảm với bà B.T.N (SN 1981, trú phường Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng).

Đến tháng 3/2023, do mâu thuẫn, bà N. muốn chấm dứt mối quan hệ nhưng Chát không đồng ý.

Lợi dụng việc nắm giữ hình ảnh nhạy cảm của bà N. trong thời gian yêu đương, đối tượng Chát đã đe dọa, yêu cầu bà N. phải đưa 100 triệu đồng nếu không sẽ phát tán hình ảnh này cho người thân và bạn bè của bà này.

Khi không đạt được mục đích, Đỗ Chát tiếp tục gửi hình ảnh nhạy cảm của bà N. cho người thân, rồi chụp lại màn hình tin nhắn này gửi cho bà N. nhằm gây áp lực tinh thần, buộc bà phải chuyển tiền.

Quá lo sợ, bà N. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Sau quá trình điều tra, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được Phòng CSHS điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, Công an TP.Đà Nẵng cảnh báo, hành vi của Đỗ Chát là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những ai đang coi thường hậu quả của việc chia sẻ hình ảnh riêng tư trong các mối quan hệ cá nhân. Trong thời đại công nghệ số, việc lưu trữ và trao đổi hình ảnh, tin nhắn riêng tư cần hết sức thận trọng, tránh để kẻ xấu lợi dụng nhằm cưỡng đoạt, tống tiền hoặc làm tổn hại danh dự, uy tín cá nhân. Mỗi người cần nâng cao ý thức bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an khi bị đe dọa, tống tiền trên không gian mạng.

Cưỡng đoạt tài sản sẽ bị xử lý như thế nào? Tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 quy định như sau: Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm: Có tổ chức; Có tính chất chuyên nghiệp; Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ; Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tái phạm nguy hiểm. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn