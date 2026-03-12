Một doanh nghiệp ở Nghệ An chi hơn 142 tỷ mua gần 30kg vàng

Ngày 12/3, tin từ Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa tổ chức bốc thăm quyền mua tài sản là gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Theo đó, đã có 6 doanh nghiệp đăng ký bốc thăm để mua số vàng nói trên. Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, khách hàng phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản được bán. Trường hợp trúng bốc thăm và đã ký hợp đồng mua nhưng sau đó không tiếp tục giao dịch, khách hàng sẽ bị mất toàn bộ khoản tiền đặt cọc.

Kết quả bốc thăm cho thấy Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị trúng quyền mua số vàng nói trên với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

Sau khi trúng bốc thăm, đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua tài sản theo quy định.

Một doanh nghiệp chi 142 tỷ đồng mua gần 30kg vàng tại Hà Tĩnh. Ảnh minh họa

Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt cho biết, doanh nghiệp sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán để nhận tài sản trong vòng 5/10 ngày tới theo quy định.

Trước đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán gần 30 kg vàng tinh khiết, với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng. Số vàng này có nguồn gốc từ các vụ việc buôn lậu vàng và đã bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh thu giữ.

Được biết, Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt thành lập vào năm 2022 với ngành nghề chính là mua bán vàng bạc trang sức kim loại quý, đá quý...

Tại thời điểm tháng 2/2024, Phú Nguyên Nga Việt có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó ông Đường Triệu Tuấn, giám đốc kiêm người đại diện pháp luật góp 8 tỷ đồng (80%), bà Nguyễn Thị Oanh góp 2 tỷ đồng (20%).

Tác giả: Đình Duy

Nguồn tin: nhadautu.vn