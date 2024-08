ĐT Việt Nam chính thức so tài với ĐT Thái Lan và ĐT Nga tại Mỹ Đình

Lịch thi đấu các trận giao hữu của ĐT Việt Nam tháng 9 Ngày 5/9 20h00: ĐT Việt Nam vs ĐT Nga Ngày 7/9 20h00: ĐT Thái Lan vs ĐT Nga Ngày 10/9 20h00: ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan