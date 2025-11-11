Nam nghệ sĩ rao bán biệt phủ 1.600 m2, giảm giá 50%, vợ nhắc: “Xong việc, tôi cạo đầu ông”

Biệt phủ của Hoàng Mập ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, cách TPHCM khoảng 45km. Nhà với tổng diện tích hơn 1.600m2. Nam nghệ sĩ mất 5 năm để xây dựng cơ ngơi này. Anh dày công chuyển nguyên xác căn nhà cổ hơn 100 tuổi ở Nam Định vào đặt ở biệt phủ này.

Hoàng Mập thuê những người thợ ở miền Bắc vào thi công, lắp đặt và trang trí. Toàn bộ căn nhà đều lát bằng gạch, các cột và cửa là các loại gỗ quý như lim, huỳnh đàn...

Dù đặt nhiều tâm huyết cho căn nhà này nhưng hồi đầu năm nay, Hoàng Mập bất ngờ rao bán biệt phủ này để chuyển lên Bảo Lộc, Lâm Đồng sống. Trong cuộc gặp mới đây, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ mới về chuyện bán nhà và cả chuyện vợ chồng tiền ai nấy giữ.

Hoàng Mập.

- Anh rao bán biệt phủ 1.600 m2 ở Đồng Nai đã lâu. Tình hình hiện tại thế nào thưa anh?

Nhiều người hỏi lắm. Tôi giảm giá 50% rồi vì tôi không có người trông nhà. Hiện tại, tôi đang mướn một cặp vợ chồng trông coi nhà trên Bảo Lộc, Lâm Đồng rồi, không lẽ sắp tới mướn thêm một cặp vợ chồng nữa coi nhà ở Đồng Nai? Mướn 4 người thì mình đi làm cũng không đủ trả tiền người ta trông nhà nên tôi mới giảm giá, bán rẻ.

Mong muốn của tôi là bán nhà ở Đồng Nai rồi dùng tiền đó kinh doanh bất động sản nhỏ nhỏ trên Bảo Lộc, Lâm Đồng.

- Trong lần trả lời báo giới gần đây, anh than “nghèo”. Nói Hoàng Mập gặp khó khăn về tài chính có lẽ không ai tin?

Nếu không khó khăn về tài chính thì năm nay tôi bấm máy phim rồi chứ không đợi tới cuối năm mới làm.

- Anh có thể nói rõ hơn về khó khăn mà anh đang gặp phải? Và bà xã anh ủng hộ chồng như thế nào?

Từ xưa đến giờ, thành hay bại, vợ tôi chưa bao giờ có ý kiến. Hiện tại tôi đang vướng nợ nần, vợ cũng không nói gì, chỉ im lặng và hăm một câu thôi: “Xong việc, tôi cạo đầu ông, ông tin tưởng người ta quá”.

Tôi bảo: “Bà muốn chồng bà hiền lành hay lưu manh? Ma lanh thì không phải tôi. Mình chân thật, vui vẻ, bị hại nhưng trời hại mới chết”.

Hình ảnh căn nhà cổ hơn 100 tuổi của Hoàng Mập tại biệt phủ.

Nhà xây theo phong cách xưa, tứ hợp viện.

Bên trong căn nhà cổ toàn đồ cổ giá trị tiền tỷ được Hoàng Mập dày công sưu tầm khắp cả nước.

Từ tượng Phật đến bàn ghế cổ...

Tuy mình bị khủng hoảng tiền bạc một chút nhưng những người cùng tuổi tôi, người thì thương tật, người phải đi biệt xứ không về, người thì sức khỏe không tốt. Năm nay là năm tuổi của tôi nhưng sức khỏe tôi tốt hơn, chỉ là vướng nợ một chút nhưng đó là nợ của người ta, không phải của tôi, tới lúc nào đó thì họ cũng phải trả thôi.

Bà ấy không nói thì tôi chọc cho bà ấy cười. Vợ chồng tôi ở với nhau từ lúc tay trắng đến giờ, chưa bao giờ cãi lộn. Bà ấy cũng chưa bao giờ hỏi tôi, tiền còn hay hết, làm gì.

Vợ chồng tôi là tiền ai nấy giữ, bà ấy cũng kinh doanh riêng. Vợ chồng tôi cùng có 10 tỷ, tôi làm phim hết 10 tỷ, còn bà ấy 10 tỷ đẻ ra đất đai, nhà cửa, đó là việc của bà ấy. Nhưng 10 năm sau, 10 tỷ đó của tôi vẫn còn, tôi còn hơn bà ấy là có mấy chục phim để đời.

Mỗi người chọn cho mình một hướng đi, một niềm vui kiếm tiền, niềm vui của tôi là làm phim. Bà ấy nhiều khi còn nhiều tiền hơn tôi. Tôi làm phim thiếu tiền còn mượn tiền vợ. Mượn thì trả.

Hoàng Mập vừa tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng mừng tuổi 55 cùng vợ con và bạn bè, đồng nghiệp.

- Vậy còn chi phí trong gia đình thì sao?

Chi phí trong nhà, chuyện nhỏ vợ tôi lo, chuyện lớn tôi lo. Chuyện học hành của con, tôi lo. Ăn uống hàng ngày, bà ấy lo. Tôi đi suốt, có khi 3 tháng chưa ăn cơm nhà. Nhiều khi đồ được cho để đầy tủ lạnh vì không ăn tới. Tụi nhỏ đi học thì ăn cơm ở trường. Chừng nào tôi bảo nấu cơm thì bà ấy mới nấu, ăn uống đạm bạc, đơn giản. Ngày xưa tôi ăn nhiều, giờ tôi ăn kiêng, không ăn bao nhiêu.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Tác giả: Cao Thanh Hương

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn