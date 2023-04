Đồng Tháp xác minh 4 biển số xe 'siêu đẹp' được bấm ra ở huyện Cao Lãnh

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai nhận được thông tin 2 vợ chồng đến Công an xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ để bấm biển số. Người chồng bấm được biển số 60B6-88889 cho chiếc xe hiệu Suzuki RGV120 và biển số 60B6-88886 cho xe SH150i; người vợ bấm được biển số 60B6-88888 và biển 60B6-88868 cho 2 chiếc xe cùng mang nhãn hiệu Yaz. 2 vợ chồng bấm được 4 biển số xe “siêu đẹp” trên cùng làm nghề kinh doanh xe máy ở địa phương. Sau khi bấm được biển số 60B6-888.88, người chồng đã bán lại chiếc xe máy gắn biển này với giá 1,5 tỷ đồng. Ngày 31/3, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra, xác minh.