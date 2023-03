Bất ngờ xuất hiện biển số xe trùng với đôi vợ chồng bốc được số VIP ở Đồng Nai

Đáng nói, Công an xã Sông Nhạn cũng chính là xã mà đôi vợ chồng làm nghề mua bán xe máy đã bốc được 4 biển số siêu VIP vào ngày hôm qua (29-3).

Liên quan vấn đề này, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng CSGT và Công an huyện Cẩm Mỹ xuống Công an xã Sông Nhạn xác minh xe máy Exciter gắn biển 60B6-888.88.

Xe máy Exciter gắn biển số 60B6-888.88

Trước đó, ngày 29-3 mạng xã hội xôn xao về việc sáng cùng ngày, tại trụ sở công an xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ) có hai người dân mang 4 chiếc xe máy đến bấm biển số.