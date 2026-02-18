Dòng nước sạch mùa xuân nơi biên giới Nhôn Mai

Năm 2025, nhiều đợt thiên tai lớn liên tiếp xảy ra khiến không ít bản làng ở Nhôn Mai rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng. Các công trình dẫn nước bị lũ cuốn trôi, khe suối bị bùn đất vùi lấp, đời sống của đồng bào vốn đã khó khăn càng thêm chồng chất. Khi Tết Nguyên đán cận kề, nỗi lo “khát nước” trở thành nỗi trăn trở thường trực của nhiều gia đình.

Đồn Biên phòng Nhôn Mai và Ban quản lý bản kiểm tra các công trình nước sạch.

Trong gian bếp nhỏ của gia đình chị Học Thị Lan Anh, bản Xói Voi, những chiếc xô, thau từng gắn với ký ức những ngày thiếu nước nay đã được xếp gọn gàng. Chị Lan Anh chia sẻ: “Trước đây, sau mỗi trận lũ, cả nhà phải băng rừng, vượt dốc xuống khe gùi từng can nước về sinh hoạt. Nguồn nước Nhà nước làm đều bị cuốn trôi. Được các chú bộ đội hỗ trợ xây bể nước, bà con mừng lắm”.

Quân dân chung niềm vui vì có nguồn nước sạch.

Cùng chung hoàn cảnh, bà Mai Thị Quỳnh Nga, người dân bản Xói Voi vẫn nhớ rõ những ngày vất vả: “Phải xách từng xô nước từ khe suối về. Ai có xe máy thì chở, không có thì gùi trên lưng. Cuộc sống rất cực”.

Bản Xói Voi hiện có 70 hộ dân, nhiều năm phụ thuộc vào nguồn nước khe suối tự nhiên. Mùa mưa, nước đục không thể sử dụng; mùa khô, dòng khe cạn kiệt, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Ông Moong Văn Điệp, Trưởng ban công tác Mặt trận bản Xói Voi cho biết: “Trước đây rất khó khăn. Bão lũ thì có nước cũng không dùng được vì đục, mùa khô hạn lại phải xuống khe lấy nước”.

Người dân lấy nước dự trữ cho sinh hoạt trong những ngày Tết.

Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Nhôn Mai chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, kêu gọi các nhà hảo tâm, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các bể nước quân dân tại những bản bị thiệt hại nặng như Xói Voi, Thâm Thẩm. Để hoàn thành công trình, sớm đưa vào sử dụng, trong cái lạnh vùng cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã trực tiếp vận chuyển vật liệu, đào móng, xây bể, khoan giếng, góp từng ngày công với mong muốn sớm đưa nước sạch về cho bà con.

Trung tá Trần Văn Tùng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nhôn Mai cho biết: “Đơn vị đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí, còn cán bộ, chiến sĩ góp sức, góp công. Mục tiêu là giúp bà con sớm có nước sạch, ổn định cuộc sống, yên tâm đón Tết”.

Mọi sinh hoạt của người dân trở nên thuận tiện từ khi có nguồn nước sạch.

Cùng với việc xây dựng các công trình nước sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhôn Mai còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết các hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách; hướng dẫn người dân cách sử dụng, bảo vệ công trình để nguồn nước được duy trì lâu dài. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Bên cạnh việc chăm lo cho đồng bào đón Tết, khắc phục hậu quả thiên tai, củng cố cơ sở vật chất trên địa bàn, đơn vị cũng chuẩn bị chu đáo mọi mặt để cán bộ, chiến sĩ vui xuân, đón Tết an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao. Đồn tổ chức chỉnh trang doanh trại, trang trí khuôn viên, treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân; chăm lo đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn Tết cho bộ đội, nhất là những cán bộ, chiến sĩ trực Tết, làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được duy trì nghiêm túc; cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều người lính đón Tết xa gia đình, bữa cơm Xuân giản dị nơi đồn biên phòng, nhưng đổi lại là niềm vui khi thấy cuộc sống của đồng bào dần ổn định, bản làng thêm rộn ràng sắc xuân.

Để bảo đảm nguồn nước, Đồn Biên phòng Nhôn Mai và Ban quản lý bản thường xuyên kiểm tra các công trình

Những bể nước mới không chỉ mang lại nguồn nước sinh hoạt ổn định cho hàng chục hộ dân, mà còn mang theo niềm tin, sự sẻ chia và nghĩa tình sâu nặng của người lính Biên phòng.

Xuân đã về trên những bản làng Nhôn Mai. Trong dòng nước sạch chảy về hôm nay, có mồ hôi, công sức và tình cảm của những người lính nơi phên giậu Tổ quốc - những người lặng thầm giữ vững biên cương, để mùa xuân nơi biên giới thêm ấm áp, trọn vẹn.

