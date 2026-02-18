Đa dạng ẩm thực Tết Nguyên đán khắp châu Á

Tết Nguyên đán gắn liền với văn hóa ẩm thực biểu tượng của nhiều quốc gia châu Á. Ảnh: Shutterstock

Trải qua hàng nghìn năm, Tết không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là biểu tượng của truyền thống, tín ngưỡng và tinh thần đoàn tụ.

Theo Tasting Table, ở châu Á, Tết Nguyên đán là dịp đặc biệt để con người tưởng nhớ tổ tiên, gìn giữ phong tục, và sum vầy bên gia đình, với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Trái tim của lễ hội chính là ẩm thực phong phú, với những món ăn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, giống như một “chất keo” gắn kết, hay đúng hơn là cầu nối được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Vào dịp Tết, mỗi quốc gia lại có những món ăn đặc trưng, đa dạng và độc đáo, mang giá trị biểu tượng thiêng liêng.

Tại Việt Nam, Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn trong năm, là dịp sum họp gia đình, trao nhau những món quà và thưởng thức những món ăn mang ý nghĩa may mắn.

Tết Nguyên đán của Việt Nam vẫn là một lễ hội văn hoá đặc sắc và duy trì trong thời gian rất dài. Mâm ngũ quả được xem là linh hồn của lễ hội với nhiều gia đình Việt, tượng trưng cho một năm mới sung túc, đủ đầy.

Trong khi đó, bánh chưng là món ăn không thể thiếu của người Việt mỗi dịp Tết. Món bánh làm từ gạo nếp, nhân đậu xanh và thịt heo, gói bằng lá dong, ăn kèm dưa hành. Với mỗi mâm cỗ tết, bánh chưng là món ăn không thể thiếu với nhiều gia đình.

Những món ăn phổ biến khác trong dịp Tết còn có gà luộc, giò lụa hay thịt đông - món ăn tượng trưng cho ước nguyện về sự gắn kết bền chặt và yêu thương trong gia đình. Mỗi món ăn đều mang ý nghĩa biểu tượng riêng, cùng với nhiều món khác góp phần làm nên bản sắc ẩm thực Tết Việt.

Tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán gắn liền bản sắc văn hoá đặc trưng, là thời điểm thiêng liêng đánh dấu sự khởi đầu của một năm mới, với niềm tin về may mắn, thịnh vượng và bình an.

Đây cũng là dịp để người dân tưởng nhớ tổ tiên, gìn giữ phong tục truyền thống và sum họp gia đình sau một năm làm việc xa nhà.

Dù phong tục có khác nhau giữa các vùng miền nhưng bữa tiệc lớn nhất của người Trung Quốc trong dịp Tết thường diễn ra vào đêm Giao thừa, như một bữa cơm đoàn tụ cho gia đình.

Ba món chính gần như không thể thiếu trên mâm cỗ của người Trung Quốc là cá hấp, mì trường thọ và sủi cảo. Cá, với người Trung Quốc mang đến dư dả, thịnh vượng. Vì vậy, cá thường được đặt trên mâm cỗ, tượng trưng cho sung túc.

Mì trường thọ cũng là món truyền thống với sợi mì rất dài, không bị cắt, có thể dài tới hơn 30 cm, tượng trưng cho cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh.

Món sủi cảo tượng trưng cho tài lộc. Người Trung Quốc tin rằng ăn càng nhiều sủi cảo thì càng gặp may mắn về tiền bạc.

Những món ăn mang ý nghĩa khác trong dịp Tết còn có gà nguyên con, rau xanh, trái cây họ cam quýt, bánh củ cải, chè trôi nước (tangyuan), chả giò chiên, và nian gao - loại bánh gạo nếp dẻo ngọt thường được dùng làm quà biếu.

Trong khi đó, Tết Nguyên đán tại Hàn Quốc gắn liền với nhiều món ăn và thức uống truyền thống, trong đó có sujeonggwa - đồ uống hỗ trợ tiêu hóa, và sikhye – thức uống lên men ngọt từ gạo trắng và lúa mạch, cùng món tteokguk (canh bánh gạo) quen thuộc.

Năm mới của người Hàn Quốc sẽ không trọn vẹn nếu thiếu món Tteokguk. Được chế biến đơn giản với nước canh và bánh gạo thái mỏng, Tteokguk là món ăn mang lại may mắn và đánh dấu một năm qua đi với người dân xứ sở kim chi.

Ngoài ra, bữa cơm của người dân xứ sở kim chi không thể thiếu các món ăn như Yaksik hay Jeon. Jeon là món bánh không thể thiếu mỗi dịp lễ, tết của người Hàn, và là tên gọi chung cho các loại bánh xèo Hàn Quốc.

Với người Singapore, cá là món ăn quan trọng ở tất cả các quốc gia đón Tết Nguyên đán theo lịch Trung Hoa. Tuy nhiên, yu sheng là món gỏi cá phổ biến hơn cả tại Singapore.

Món ăn được bày trên một đĩa lớn, gồm cá sống thái lát, củ cải bào sợi, đậu phộng, cà rốt, gừng ngâm chua cùng nhiều nguyên liệu khác, và thường được dùng vào ngày thứ bảy của Tết. Người Singapore truyền thống chuẩn bị món này với mong ước trường thọ và may mắn.

Theo Tasting Table

Tác giả: Minh Dương

Nguồn tin: baovanhoa.vn