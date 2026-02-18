Đang đứng cạnh trực thăng, người lính bị sét đánh trúng

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip ghi lại cho thấy người lính đang đứng gần một chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk tại doanh trại Tướng Jose Hilario Lopez ở thành phố Popayan, Colombia.

Vài giây sau, một tia chớp bất ngờ xuất hiện trước khi người lính mặc quân phục ngã gục xuống đất vào khoảng 3h45 chiều ngày 12/2.

Các báo cáo ban đầu cho rằng tia chớp có thể liên quan đến một cuộc tấn công của các nhóm vũ trang bất hợp pháp vào căn cứ. Tuy nhiên, Quân đội Quốc gia sau đó đã làm rõ rằng vụ việc là do sét đánh trong một cơn giông.

Người lính bị sét đánh trúng khi đang đứng cạnh trực thăng.

Người lính đang làm nhiệm vụ trên một cánh đồng trống gần trực thăng khi sự việc xảy ra. Anh được đưa đến bệnh viện và hiện đang trong tình trạng ổn định để hồi phục.

Chiếc trực thăng, thuộc Tiểu đoàn Vận tải và Cơ động Hàng không số 3, bị hư hại phần cánh quạt đuôi và đã bị tạm ngừng hoạt động để chờ sửa chữa.

Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: P.Linh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn