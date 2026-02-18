Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân
Nguồn tin: vnexpress.net
Trong 9 nhân sự cơ quan Đảng Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và 6 lãnh đạo các ban Đảng.
Chính phủ: Khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Thủ tướng họp bàn về phương án sửa chữa cầu sông Lô, có phương án xây cầu mới