Trong 9 nhân sự cơ quan Đảng Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và 6 lãnh đạo các ban Đảng.