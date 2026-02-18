Thời gian:
9 nhân sự cơ quan Đảng Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16

Trong 9 nhân sự cơ quan Đảng Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và 6 lãnh đạo các ban Đảng.

Tác giả: Khánh Hoàng - Vũ Tuân

Nguồn tin: vnexpress.net

