Động lực lớn cho giáo viên từ 'Quỹ phát triển tài năng giáo dục' Nghệ An

Công đoàn ngành Giáo dục Nghệ An tổ chức trao thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" cho 24 giáo viên tiêu biểu toàn tỉnh. Ảnh: Hồ Lài

Đây là lần thứ 18, "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" được tổ chức với tổng số 252 giáo viên đã được khen thưởng. Năm 2023, quỹ đã khen thưởng cho 24 giáo viên tiêu biểu đại diện cho hơn hơn 50 nghìn cán bộ nhà giáo người lao động trong toàn ngành.

Phát biểu tại buổi lễ trao thưởng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa chúc mừng 24 nhà giáo được tuyên dương trong năm học này. Đây là những nhà giáo có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy yêu nghề, yêu thương học trò, có kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm xuất sắc, có nhiều công lao đóng góp cho nhà trường, cho ngành và được học trò, đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

Năm nay là lần thứ 18 Công đoàn ngành giáo dục Nghệ An tổ chức trao thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục". Ảnh: Hồ Lài

Với giải thưởng này, lãnh đạo Sở GD&ĐT mong muốn các thầy cô tiếp tục phát huy phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà giáo xứ Nghệ, nhà giáo Việt Nam, lan tỏa phẩm chất và năng lực để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp Giáo dục. Đồng thời xây dựng và khơi niềm cảm hứng, tạo động lực để có thêm nhiều hơn nữa những tấm gương nhà giáo tiêu biểu tại nhà trường, tại địa bàn mà mình công tác góp phần xây dựng quê hương chúng ta ngày càng giàu mạnh.

Ông Nguyễn Văn Khoa cũng cho biết, hiện nay sự nghiệp giáo dục và đào tạo đang đứng trước nhiều thách thức nhưng cũng có nhiều cơ hội đặt ra. Trước yêu cầu "Đổi mới căn bản và toàn diện" giáo dục và đào tạo, cùng với triển khai Chương trình GDPT 2018, thời gian tới, giáo viên trong toàn ngành cần tiếp tục triển khai phong trào “Dạy tốt – Học tốt”.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An và ông Đặng Văn Hải - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục trao giấy khen và phần thưởng cho giáo viên tài năng. Ảnh: Hồ Lài

Giáo viên phát huy hết tâm huyết, năng lực “vì học sinh thân yêu” để thực sự trở thành người giáo viên “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo.

Ngoài giáo dục kiến thức, cần tăng cường giáo dục kỹ năng sống qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm. Coi trọng giáo dục truyền thống lịch sử, đạo đức, giáo dục học sinh có trách nhiệm xã hội, có lòng trắc ẩn, yêu thương, chia sẻ và vị tha để góp phần giáo dục toàn diện về “đức, trí, thể, mỹ” cho học sinh.

Trong số 24 giáo viên được trao thưởng, có nhiều thầy cô giáo là người dân tộc thiểu số, dạy học ở vùng cao, đặc biệt khó khăn. Ảnh: Hồ Lài

Tại buổi lễ, đại diện cho 24 giáo viên tiêu biểu, cô Vi Thị Nga (Trường THCS Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) chia sẻ, nhận giải thưởng là niềm tự hào, xúc động to lớn, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Là giáo viên dạy học ở xã vùng cao, biên giới, phần thưởng này là động lực to lớn để cô tiếp tục phấn đấu, cống hiến với nghề, tận tâm với học trò.

Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh, Nghệ An) đến chúc mừng và chung vui với thầy cô giáo được nhận giải thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục". Ảnh: Hồ Lài

Từ năm 1994, Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã phát động toàn ngành xây dựng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" từ sự đóng góp của cán bộ đoàn viên công đoàn, với quỹ ban đầu chỉ 89 triệu đồng. Quỹ được gửi tiết kiệm và cứ hai năm 1 lần tặng thưởng cho cán bộ nhà giáo người lao động có thành tích xuất sắc. Việc xét tặng thưởng "Quỹ phát triển tài năng giáo dục" khách quan, chính xác cả về tiêu chuẩn tài năng sư phạm, hiệu quả công tác cũng như phẩm chất đạo đức, tư cách người thầy và uy tín đối với các thế hệ học sinh, với nhân dân, với đồng nghiệp.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn