Động đất rung chuyển nhà ở Thanh Hóa: Camera ghi lại diễn biến lúc 4h32' sáng nay

Vào khoảng 4h32' sáng sớm nay (21/9), một trận động đất mạnh 4.1 độ đã xảy ra tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá gây rung chấn khá mạnh. Người dân sống gần khu vực tâm chấn có thể cảm nhận rõ rung lắc từ trận động đất này. Camera của nhà dân cũng ghi lại diễn biến vụ động đất, nhà cửa bị rung chuyển trong vài giây.

Camera an ninh nhà dân ghi lại vụ động đất xảy ra vào sáng sớm nay ở Thanh Hoá

Ngoài ra, nhiều người dân sống ở các vùng gần Ngọc Lặc như Vĩnh Lộc, Thọ Xuân (Thanh Hoá) cũng cảm nhận rõ rung chấn của trận động đất này. Theo nhận định của Trung tâm báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, đây là trận động đất nhỏ, không gây ảnh hưởng đến người dân khu vực. Tuy nhiên, Trung tâm vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Tác giả: Hương Trà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn