Dàn sao Việt hoang mang vì động đất: Bùi Công Nam kinh hoàng tháo chạy, cảnh tượng rung lắc bên trong nhà 1 sao nữ gây sợ hãi

Vào 13h30 ngày hôm nay (28/3), nhiều người hoang mang vì động đất xảy ra tại Hà Nội và một số quận tại TP.HCM. Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết một trận động đất mạnh 7,7 độ richter đã xảy ra ở miền trung Myanmar vào trưa ngày 28/3. Trung tâm Khoa học Địa chất GFZ của Đức cho biết trận động đất có độ sâu 10 km, với tâm chấn cách thành phố Monywa khoảng 50 km về phía đông. Hiện chưa có báo cáo về thiệt hại hoặc thương vong tại Myanmar, quốc gia đang trong cuộc nội chiến. Trận động đất đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực lân cận khác như Bangladesh, Ấn Độ, Lào, Thái Lan, Trung Quốc và cả Việt Nam.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ Việt đã hoang mang và lo lắng khi chứng kiến hiện tượng thiên tai này. Đang có mặt tại Hà Nội, Bùi Công Nam cho biết đã rất sợ hãi, tim như ngừng đập khi phát hiện căn hộ ở chung cư bị rung lắc. Ngay lập tức, nam ca sĩ đã chạy từ tầng 24 xuống mặt đất. Bùi Công Nam chia sẻ: "Lần đầu tiên trong đời cảm nhận 1 cơn động đất tại Hà Nội. Mình mới chạy từ tầng 24, chạy bộ xuống. Thật sự kinh khủng mọi người ơi, tim bây giờ vẫn đập mạnh. Chung cư mà lắc lư như cái võng vậy".

Clip: Bùi Công Nam tháo chạy vì động đất tại Hà Nội

Tại TP.HCM, ca sĩ Dương Hoàng Yến cũng trải qua cảm xúc sợ hãi vì động đất. Cô quay lại cảnh tượng đèn chùm bên trong nhà lắc lư mạnh. Nữ ca sĩ nói: "Lúc đầu tưởng gió cầm vào cái đèn xong thả ra nó vẫn rung mạnh như thế này trong khi đóng hết cửa rồi. Sợ quá tránh xa luôn, sợ cái đèn nó rớt. Lần đầu bị cảm giác quay quay phải nằm xuống cho dễ thở, tôi tưởng bị tiền đình. Ở nhà mọt mình thật hoảng sợ".

Clip: Dương Hoàng Yến hoang mang khi ở nhà một mình, đèn rung lắc

Một số nghệ sĩ khác tại TP.HCM và Hà Nội như Don Nguyễn, Võ Hoàng Yến, vợ chồng JayKii, K-ICM... cũng đồng loạt bày tỏ sự lo lắng khi vừa trải qua động đất. Theo Viện Vật lý địa cầu thông tin, khoảng 13 giờ 20 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 28/3, một trận động đất có độ lớn 7.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.71 độ vĩ Bắc, 96.02 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực Myanmar. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn