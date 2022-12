Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị trong khối Tài chính làm việc ngày cuối năm

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thị Kim Chi - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Các đồng chí Tỉnh ủy viên: Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đặng Thanh Tùng – Chánh Văn phòng UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số Sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cùng đoàn công tác đã đến thăm, động viên, tặng quà lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở Tài chính.

Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh gặp không ít khó khăn. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, các đơn vị đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nên kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực. Nổi bật, là 2 điểm nhấn về thu ngân sách và thu hút đầu tư. Trong đó, lần đầu tiên tỉnh vượt mức thu ngân sách 20.000 tỷ đồng; thu hút đầu tư lần đầu tiên lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước, với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 935,22 triệu USD. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn những đóng góp quan trọng của các sở, ngành, đơn vị trong khối Tài chính vào kết quả phát triển chung của tỉnh.

Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Thanh Hải cho biết, năm 2022 ngành Tài chính đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra; bước sang năm 2023, Sở sẽ nỗ lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu, mục tiêu trong điều hành ngân sách Nhà nước

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá trong một năm hết sức khó khăn nhưng Sở Tài chính đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Trong đó, Sở đã tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù. Bước sang năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức tác động lớn đến việc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và dự toán ngân sách nói riêng, là năm bản lề thực hiện chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Sở Tài chính tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về thu, chi ngân sách.

Đoàn công tác đã đến thăm và chúc mừng Kho bạc Nhà nước Nghệ An. Trong năm, Kho bạc Nhà nước đã đạt được những kết quả nổi bật. Đảm bảo an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao; phối hợp với Ngân hàng đảm bảo nguồn thu, phân chia các cấp kịp thời; chi ngân sách ngày một tốt hơn, đảm bảo đúng chính sách nhà nước quy định; đẩy mạnh cải cách hành chính. Với những kết quả đạt được, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2023, Kho bạc Nhà nước tập trung đẩy nhanh lộ trình thực hiện Kho bạc 3 không “Không tiền mặt, không chứng từ giấy, không khách hàng giao dịch trực tiếp”; thực hiện chương trình thanh toán song phương điện tử liên ngân hàng tự động, góp phần giảm thời gian thanh toán của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước...

Ghi nhận những kết quả của Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An trong năm 2022, bước sang năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị đoàn kết thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện tốt công tác thu ngân sách; bám sát dự toán chi ngân sách để đáp ứng, thúc đẩy, giải ngân vốn đầu tư; thực hiện chuyển đổi số.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cán bộ, công chức Cục Hải quan Nghệ An. Năm 2022, thu ngân sách tại Cục Hải quan đạt 1.322 tỷ đồng, đạt 101,6% chỉ tiêu pháp lệnh, đạt 88,1% chỉ tiêu phấn đấu; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 5.659 triệu USD, trong đó xuất khẩu đạt 1.812,9 triệu USD, nhập khẩu đạt 3.846,1 triệu, tăng 86,4% so với cùng kỳ 2021.

Ghi nhận và đánh giá những kết quả ngành Hải quan đạt được trong năm 2022; bước sang năm 2023, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Cục Hải quan cần phải nỗ lực, cố gắng phấn đấu cao nhất để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh. Năm 2022, đơn vị đã hoàn thành 100% kế hoạch nhập tăng nguồn lực dự trữ Quốc gia (15.500 tấn gạo, 9.500 tấn thóc, và các thiết bị vật tư cứu hộ cứu nạn với tổng giá trị hơn 290 tỷ đồng); đã kịp thời tổ chức xuất cấp hàng dự trữ hỗ trợ nhân dân với số lượng gần 5.500 tấn gạo; tổng giá trị hàng xuất cấp cứu trợ hơn 71 tỷ đồng.

Với những thành tích đạt được trên các mặt công tác, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, để khi “Đảng gọi, dân cần” đáp ứng kịp thời; trong đó, cần bảo quản thật tốt các mặt hàng, phương tiện dự trữ.

