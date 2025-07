Nghệ An: Công an kịp thời hỗ trợ cả gia đình bị bỏ lại trên đường vượt lũ về quê

Công an xã Tiên Đồng hỗ trợ vợ chồng chị Thò Y Dua về quê

Hành trình về quê bất thành

Vợ chồng chị Thò Y Dua và anh Và Bá Câu rời quê hương Nghệ An từ nhiều năm trước để vào miền Nam làm thuê. Cuộc sống tạm bợ nơi đất khách không dễ dàng, tài sản của họ chỉ có 1 chiếc xe máy cũ và đứa con nhỏ 9 tháng tuổi. Gần đây, khi chị Dua bước vào tháng thứ 7 của thai kỳ, họ quyết định về quê để sinh con, tìm chốn nương tựa giữa vòng tay gia đình.

Ngày 24/7, hai vợ chồng bắt xe khách từ miền Nam về Nghệ An. Hành lý của họ chỉ vỏn vẹn vài túi đồ cùng chiếc xe máy - phương tiện duy nhất giúp họ nối quãng đường từ điểm xuống xe về bản. Nhưng khi xe khách đến khu vực ngã tư Khai Sơn, đoạn quốc lộ 7, mưa lớn khiến nước ngập sâu, giao thông tê liệt. Không thể tiếp tục, nhà xe đành thả vợ chồng anh xuống giữa đường, mặc cho trời mưa như trút nước.

Giữa bóng tối nhập nhoạng và màn mưa xối xả, anh Câu không còn lựa chọn nào khác. Gò lưng đẩy chiếc xe máy cũ, anh chở vợ bầu và con nhỏ cố gắng tìm đường về quê. Nhưng do không quen địa hình, trời lại tối, đường lầy lội, bùn đất ngập bánh xe, cả gia đình đi lạc.

Tình người trong đêm tối

Khoảng 20h30 ngày 24/7, giữa lúc đang trực ứng phó mưa lũ, lực lượng Công an xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An, phát hiện một người đàn ông ướt sũng chở theo vợ con bằng xe máy, dáng vẻ bối rối, lạc lõng giữa quốc lộ. Trưởng Công an xã - Trung tá Nguyễn Văn Thành - lập tức chỉ đạo đưa cả gia đình về trụ sở. Họ được bố trí chỗ ăn nghỉ tạm, sưởi ấm sau một hành trình nguy hiểm kéo dài trong mưa bão.

Hình ảnh chị Thò Y Dua bụng bầu lớn, ôm đứa bé 9 tháng tuổi trong chiếc áo ướt sũng, nép vào chồng bên hành lý tạm bợ khiến ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Bác sĩ tại Trạm Y tế xã Tiên Đồng nhanh chóng được huy động để kiểm tra sức khỏe cho cả 3 mẹ con. Rất may, sức khỏe của thai nhi và cháu bé đều ổn định, dù gương mặt vợ chồng anh vẫn chưa hết hoảng loạn và mệt mỏi.

Do đường về xã Nhôn Mai bị chia cắt nghiêm trọng - quốc lộ 16 sạt lở, bản Piêng Coọc vẫn đang bị cô lập, lực lượng công an đã bàn bạc, thống nhất đưa cả gia đình di chuyển đến xã Tri Lễ (gần xã Nhôn Mai) - nơi có người thân của anh Câu - để chờ điều kiện thời tiết và giao thông thuận lợi hơn.

Sáng 25/7, Công an xã Tiên Đồng đã dùng xe chuyên dụng đưa gia đình chị Dua cùng hành lý đến Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An), nơi hỗ trợ họ bắt chuyến xe khách tiếp theo lên Tri Lễ. Mọi chi phí đều được lực lượng chức năng hỗ trợ. Trong lúc hoạn nạn, tình người, sự sẻ chia và nghĩa đồng bào đã được thể hiện giản dị mà sâu sắc nhất như thế.

Giữa lúc mưa lũ hoành hành, có những câu chuyện tưởng chừng nhỏ bé như một gia đình bị bỏ lại giữa đường - lại khiến người ta lặng đi vì xúc động. Bởi phía sau đó là cả một hành trình mưu sinh nhọc nhằn, một người cha, người chồng dám liều mình trong gian khó, là lòng tốt vô điều kiện của những người không quen biết. Khi bão lũ tràn về, nước có thể cuốn trôi đường sá, phá hỏng nhà cửa, nhưng không thể nhấn chìm được lòng nhân ái.

Tác giả: Đình Nguyên

Nguồn tin: phunuvietnam.vn