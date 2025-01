Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ thường trực chiến đấu trong dịp Tết

Trong tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 28/01/2025 (tức 29 Tết), Đoàn công tác của Công an tỉnh do đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã đến chúc Tết, động viên cán bộ, chiến sỹ các lực lượng thường trực chiến đấu trong dịp Tết. Cùng đi có đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng.