Đón Tết chưa kịp đẹp, người phụ nữ 40 tuổi 'vỡ mộng' vì sự cố bất ngờ

Hiện nay, vấn đề làm đẹp đón Tết đang được chị em vô cùng quan tâm. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết cổ truyền, ai cũng mong mình có diện mạo tươi trẻ hoàn hảo nhất để đón năm mới vẹn tròn.

Làm đẹp là nhu cầu chính đáng của bất cứ ai nhưng chị em cần nắm rõ những điều quan trọng trước khi làm, tránh tiền mất tật mang.

Mới đây, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ (Bệnh viện Da liễu Trung ương) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 40 tuổi trong tình trạng áp xe, nhiễm trùng nặng vùng mặt sau khi căng chỉ tại spa.

Người phụ nữ 40 tuổi bị phù nề, chảy dịch vùng mặt sau căng chỉ da mặt.

Khai thác tiền sử bệnh nữ bệnh nhân cho biết, do yêu cầu công việc cần ngoại hình, bệnh nhân được bạn bè giới thiệu tới một cơ sở làm đẹp quảng cáo căng chỉ "hiệu quả, trẻ nhanh". Thủ thuật được thực hiện tại spa, không phải cơ sở y tế được cấp phép.

Tuy nhiên sau khoảng một tuần, vùng mặt bệnh nhân bắt đầu sưng nề. Spa tiếp tục tiêm và cho uống thuốc không rõ loại để giảm sưng. Sang tuần thứ hai, tình trạng không cải thiện. Đến tuần thứ ba, má trái sưng to bất thường, má phải chảy dịch mủ, bệnh nhân sốt cao và lo lắng về nguy cơ để lại di chứng nên đến bệnh viện.

Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe, nhiễm trùng nặng vùng mặt, nguyên nhân do quá trình căng chỉ không đảm bảo kỹ thuật và điều kiện vô khuẩn.

Bác sĩ Vũ Đình Tâm, Khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, chia sẻ với Người Lao Động, đây là biến chứng hiếm gặp nếu thủ thuật được thực hiện đúng quy trình bởi bác sĩ có chuyên môn. Bệnh nhân đã được chích rạch, tháo mủ, lấy bỏ toàn bộ sợi chỉ đã cấy dưới da và điều trị kháng sinh toàn thân.

Sau 5 ngày phẫu thuật và theo dõi tích cực, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết chảy dịch và được xuất viện, tiếp tục điều trị ngoại trú.

Bác sĩ Tâm khuyến cáo người dân không thực hiện các thủ thuật xâm lấn như căng chỉ, tiêm filler, botox tại spa hoặc cơ sở không được cấp phép. Những kỹ thuật này cần do bác sĩ chuyên khoa da liễu hoặc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ thực hiện tại bệnh viện hoặc phòng khám đủ điều kiện nhằm hạn chế rủi ro và xử trí kịp thời nếu xảy ra biến chứng.

Căng chỉ, nâng cơ, trẻ hóa da mặt thường được quảng cáo là phương pháp làm đẹp "không dao kéo", ít rủi ro. Tuy nhiên, căng chỉ da mặt vẫn tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nếu thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện.

Trước đó cũng có người phụ nữ 25 tuổi tại Tp.HCM tìm đến bác sĩ trong tình trạng da mặt kích ứng nặng. Vùng má, cằm và trán sưng đỏ, ngứa rát dữ dội, xuất hiện dày đặc mụn nước, chảy dịch vàng và đóng vảy dày.

Theo chia sẻ của chị Q., trước đó làn da của chị khá ổn định, ít mụn. Tuy nhiên, thời điểm cận Tết, khi chuẩn bị tham gia một dự án mới và lên kế hoạch ra mắt người yêu với gia đình hai bên, chị chịu nhiều áp lực về ngoại hình.

Mong muốn cải thiện nhanh làn da để tự tin hơn trong các buổi gặp gỡ cuối năm, chị đã mua thêm sản phẩm dưỡng trắng mới, đắp mặt nạ liên tục và tự ý bôi thuốc trị mụn lên toàn bộ khuôn mặt.

Chỉ sau vài ngày, da của chị bắt đầu xuất hiện cảm giác nóng rát và đỏ dần. Dù chị đã chuyển sang bôi dưỡng ẩm và sử dụng kem chống nắng, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn. Hàng loạt mụn nước, mụn mủ nổi lên, da nứt nẻ, chảy dịch, đóng vảy và ngứa nhiều. Nhìn làn da của mình ngay trước thềm Tết, chị Q. hoang mang, lo lắng, thậm chí không dám ra ngoài vì mặc cảm, tự ti nên đã đến viện cầu cứu bác sĩ.

Lâu nay làm đẹp là nhu cầu của mỗi người, tuy nhiên, để làm đẹp an toàn, chị em cần lưu ý lựa chọn những cơ sở chăm sóc sắc đẹp uy tín, chất lượng, đáp ứng đầy đủ yêu cầu pháp lý với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm. Có như thế thì mới hạn chế được rủi ro tiềm ẩn đến sức khỏe.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn