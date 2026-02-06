Dọn nhà đón Tết, người đàn ông ngã từ trên cao xuống, nguy kịch

Ngày 5-2, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) cho biết bệnh nhân V.T.B. (49 tuổi, trú tại Mông Dương, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện cấp cứu do ngã từ trên cao xuống trong khi dọn nhà đón Tết đã qua cơn nguy kịch.

Ê-kíp phẫu thuật Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả cứu sống bệnh nhân

Trước đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 3-2, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả tiếp nhận bệnh nhân V.T.B. trong tình trạng sốc mất máu nặng, da niêm mạc nhợt, mạch nhanh, huyết áp tụt và nguy cơ tử vong rất cao.

Theo khai thác bệnh sử được biết, trong quá trình dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa chuẩn bị đón Tết, ông B. không may ngã từ độ cao khoảng 4 m, va đập mạnh vào vùng đầu - cổ - ngực - bụng, gây vết thương thấu ngực - bụng phức tạp, chảy máu nhiều.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, người bệnh được chẩn đoán sốc đa chấn thương - vết thương thấu ngực bụng phức tạp - vết thương vùng đỉnh chẩm, theo dõi tổn thương nội sọ.

Trước tình huống đe dọa trực tiếp tính mạng, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn, hội chẩn liên chuyên khoa và chỉ định phẫu thuật cấp cứu; đồng thời huy động đầy đủ máu và các phương tiện kỹ thuật cần thiết.

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp xác định bệnh nhân bị vỡ lách độ V, tổn thương phức tạp vùng ngực - bụng. Sau đó, kíp mổ đã cắt lách cầm máu; khâu xử trí vết thương thấu bụng và thấu ngực; đặt dẫn lưu màng phổi hai bên hút liên tục; kiểm soát chảy máu và xử trí toàn diện các tổn thương nguy hiểm.

Đáng chú ý, trong ổ bụng, kíp mổ đã lấy ra khoảng 2.000 ml máu cục và máu loãng; đồng thời truyền 5 đơn vị hồng cầu khối 250 ml cùng 5 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh 150 ml để hồi sức cho người bệnh. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc - Thận nhân tạo.

Qua kiểm soát sau mổ, các bác sĩ tiếp tục phát hiện người bệnh gãy 5 xương sườn bên trái hiện đã được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ theo phác đồ điều trị chấn thương ngực, vỡ xương bả vai trái.

Đến sáng 5-2, bệnh nhân V.T.B. đã qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn ổn định, không ghi nhận biến chứng sớm, tỉnh táo và đáp ứng tốt với điều trị. Người bệnh tiếp tục được theo dõi sát và chăm sóc toàn diện.

Tác giả: Tr. Đức

Nguồn tin: Báo Người lao động