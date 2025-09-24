Triển khai nhiệm vụ năm học mới: Nghệ An nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Anh

Tiết học tiếng Anh tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (xã Hưng Nguyên, Nghệ An).

Chuyển biến tích cực

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2025, Vi Ngân Di (Trường PTDTBT THCS Môn Sơn, xã Môn Sơn, Nghệ An) đạt 7,25 điểm môn Tiếng Anh. Đây là môn thi em lo lắng nhất vì có lực học yếu hơn so với Toán và Ngữ văn. Với kết quả chính thức cao hơn 2 điểm so với lần thi thử giữa năm lớp 9, góp phần giúp Vi Ngân Di trúng tuyển vào Trường Phổ thông Trung học Dân tộc nội trú tỉnh. Không riêng nữ sinh này, trung bình chung điểm môn Tiếng Anh của Trường PTDTBT THCS Môn Sơn cũng vươn lên đạt 6 điểm. Đây là kết quả mang tính bứt phá của ngôi trường vùng biên giới, với đa số con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Cô Lô Thị Yến Phương - giáo viên tiếng Anh, Trường PTDTBT THCS Môn Sơn cho biết, việc dạy học tiếng Anh ở trường vùng cao nói chung gặp khó khăn lớn nhất là học sinh không có nền tảng trước đó. Ở tiểu học, phần lớn các em chỉ mới làm quen với bộ môn này chứ chất lượng đại trà thấp, thiếu kiến thức ngữ pháp, vốn từ vựng cực kỳ ít ỏi.

Khóa học sinh lớp 9 vừa tốt nghiệp là lứa đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018 nên cô lo lắng để vực dậy chất lượng dạy học tiếng Anh. Quá trình dạy học, cô Yến Phương tập trung trang bị ngữ pháp cơ bản, và tăng cường nhiều từ vựng cho học sinh. Thời gian trên lớp không đủ, cô tìm kiếm thêm tài liệu, các đoạn hội thoại phù hợp, ra thêm bài tập về nhà để các em rèn luyện.

Đồng thời lập nhóm Zalo, Facebook để chia sẻ học liệu điện tử cho học sinh. Nhờ đó, ngôi trường vùng biên giới này đã có mùa thi thành công, trong đó kết quả môn Tiếng Anh nằm trong tốp đầu các trường khu vực miền núi tỉnh Nghệ An.

Trường PTDTBT Tiểu học Tam Quang 2 (xã Tam Quang, Nghệ An) có 303 học sinh, học tại 2 điểm bản Sở và Tùng Hương. Do chỉ có 1 giáo viên tiếng Anh nên nhà trường chỉ đảm bảo dạy học đủ các tiết bắt buộc cho lớp 3, 4, 5. Với học sinh lớp 1, 2 việc được học để sớm làm quen với tiếng Anh là điều mong mỏi của phụ huynh, học sinh nhưng bất khả kháng với nhà trường.

Tuy nhiên, từ năm học 2024 - 2025, với “phong trào trường giúp trường, bộ môn giúp bộ môn” do ngành Giáo dục Nghệ An phát động, các giáo viên trường miền xuôi hỗ trợ dạy trực tuyến tiếng Anh miễn phí cho trường miền núi đã giải quyết được vấn đề này.

Cô Hồ Thị Huyền Trang - giáo viên Trường Tiểu học Đặng Sơn (xã Đô Lương, Nghệ An) mỗi tuần dạy 2 tiết tiếng Anh trực tuyến cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Tam Quang 2.

Cô chia sẻ: “Dù có nhiều vất vả và hiệu quả khó đạt được như dạy học trực tiếp, nhưng mục tiêu của giáo viên và nhà trường là để học sinh lớp 1, 2 được làm quen với môn Tiếng Anh, tạo hứng thú, yêu thích tìm hiểu, học tập cho các em. Sau đó, khi lên lớp 3, các em có nền tảng nhất định để bắt đầu học Chương trình GDPT 2018”.

Vì học qua Zoom, nên cán bộ quản lý, giáo viên ở các trường vùng cao sẽ đóng vai trò trợ giảng, chuẩn bị máy tính, đường truyền cho tiết học tiếng Anh trực tuyến. Theo hiệu trưởng các trường vùng cao Nghệ An, sự phối hợp, kết nối trực tuyến trong dạy học tiếng Anh là sự kế thừa và phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn từng nhà trường, bộ môn.

Với môn Tiếng Anh, giải pháp này tạm thời bù đắp tình trạng thiếu giáo viên trong thời gian chờ tuyển dụng, mặt khác góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn học này ở vùng cao, khó khăn.

Giờ học tiếng Anh trực tuyến của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Tam Quang 2 (xã Tam Quang, Nghệ An).

Tăng cường tiếng Anh trong nhà trường

Trường THCS Hưng Bình (phường Thành Vinh, Nghệ An) năm nay tuyển sinh 8 lớp 6, trong đó có 2 lớp tiếng Anh tăng cường và 1 lớp STEM. Theo lãnh đạo nhà trường, dù chỉ tiêu các lớp tăng cường chỉ có 92 em nhưng số hồ sơ đăng ký lớn.

Trước đó, theo thông báo tuyển sinh, để vào lớp tiếng Anh tăng cường, học sinh cần có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như: Mover, Flyer, KET, có điểm kiểm tra cuối năm lớp 5 đạt các kết quả cao hoặc có các giấy khen, chứng nhận giao lưu do ngành Giáo dục tổ chức.

Bà Lê Thu Yến - Hiệu trưởng Trường THCS Hưng Bình, cho biết: Việc học tiếng Anh là xu thế hiện nay và nhiều phụ huynh muốn được đầu tư để các con nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh.

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT Nghệ An, hết năm học 2024 - 2025, toàn tỉnh có 35 trung tâm ngoại ngữ đã được thẩm định tham gia dạy học tiếng Anh tăng cường tại các cơ sở giáo dục với hơn 2.500 lớp và gần 68.000 học sinh tham gia.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng GDNN – GDTX, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, chương trình dạy học tiếng Anh tăng cường từng bước đi vào nền nếp, quy củ. Hiện nay, trong tuyển sinh đầu cấp, đại học, cao đẳng… nhiều trường cộng điểm ưu tiên theo kết quả chứng chỉ năng lực ngoại ngữ quốc tế. Đây cũng là động lực để học sinh chủ động, tích cực trong học tiếng Anh.

Những năm qua, ngành Giáo dục Nghệ An tích cực triển khai Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn, giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030”. Nhiều mô hình, giải pháp cụ thể đã được thực hiện, đem lại kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, trên thực tế, công tác dạy học tiếng Anh trong các nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Hiện nay, 100% trường phổ thông toàn tỉnh đã dạy tiếng Anh theo chương trình mới, nhưng chất lượng chưa đồng đều. Đội ngũ giáo viên còn thiếu, tỷ lệ đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu Chương trình GDPT chưa cao. Cơ sở vật chất thiếu thốn, chưa đồng bộ với 117 trường chưa có phòng học ngoại ngữ.

Thực hiện “Đề án Ngoại ngữ quốc gia”, sở GD&ĐT cũng tham mưu UBND tỉnh Nghệ An “Đề án Nâng cao năng lực ngoại ngữ, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2 trong trường học, giai đoạn 2025 - 2035”.

“Với nhiều yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, ngành Giáo dục Nghệ An triển khai các mô hình, giải pháp công nghệ và quốc tế hóa việc học tiếng Anh. Đặc biệt, các giải pháp học tập trực tuyến, ứng dụng AI và cá nhân hóa theo năng lực. Muốn vậy, Sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu tỉnh Nghệ An có các cơ chế, chính sách đặc thù để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các nhà trường, học sinh tiếp cận môi trường học tiếng Anh tốt hơn”. - Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An

