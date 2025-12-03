Miễn viện phí cơ bản toàn dân ra sao?

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT tại một bệnh viện ở Bắc Ninh - Ảnh: HÀ QUÂN

Ngày 2-12, Quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Cùng với đó là chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 - 2035. Các nội dung liên quan việc mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, trong đó có miễn viện phí, nhận được nhiều ý kiến của đại biểu.

Quy định rõ phạm vi, lộ trình, cơ chế, vận hành

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) cho rằng có 4 nội dung cần quy định rõ trong nội dung miễn viện phí. Cụ thể, nâng cao được chất lượng khám chữa bệnh với thuốc tốt, phác đồ chẩn đoán và điều trị chuẩn, cập nhật.

Cùng với đó phải thuận tiện, tức là chủ động khám chữa bệnh nơi gần nhất, thuận lợi nhất, thực hiện việc thông tuyến thực chất không bị phụ thuộc, xóa bỏ trần thanh toán bảo hiểm y tế mà phải làm thật.

Đồng thời bình đẳng trong thụ hưởng, tức là tổ chức hệ thống y tế 3 cấp chuyên môn như Luật Khám bệnh, Chữa bệnh năm 2023, trong đó cấp khám chữa bệnh cơ bản phải được bố trí gần dân nhất và phải có đủ thuốc để điều trị cho nhân dân, mọi người dân tùy theo mức độ bệnh tật đều được thụ hưởng như nhau.

Nội dung thứ 4, theo ông Trí, phải khả thi và hiệu quả, miễn viện phí cần có lộ trình hợp lý. Nhưng hiện dự thảo quy định đến năm 2030 miễn viện phí toàn dân nên ông đề nghị thực hiện miễn phí sớm cho những người đang điều trị các bệnh khó chữa và mãn tính, những bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo, những bệnh nhân bị ung thư đang điều trị thuốc nhắm đích rất đắt. "Rất mong giúp ngay những bệnh nhân đó, không đợi đến năm 2030", ông Trí đề xuất.

Đại biểu Phạm Thị Kiều (Lâm Đồng) đề nghị cần xác định rõ ràng và định lượng được khái niệm mức cơ bản được miễn viện phí và quy định rõ ràng hơn về phạm vi, lộ trình và cơ chế vận hành.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP.HCM) đề nghị xem xét bổ sung tiêu chí xác định nhóm đối tượng, tăng mức hưởng theo mức độ rủi ro sức khỏe và nguy cơ bệnh lý cao, thay vì chỉ dựa trên tiêu chí xã hội, hành chính. Vì trong thực tế những người có nguy cơ cao như bệnh mãn tính, bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa sớm... luôn cần chi phí điều trị lớn và kéo dài.

Sẽ nâng phụ cấp với nhân viên y tế



Giải trình sau đó về chính sách miễn viện phí và đa dạng các gói bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đề nghị đưa nguyên tắc chung vào nghị quyết, trên cơ sở đó Chính phủ sẽ hướng dẫn thực hiện. Nếu quy định quá chi tiết về đối tượng và lộ trình vào nghị quyết có thể dẫn đến khó khăn khi nguồn lực hoặc điều kiện thực hiện thay đổi thì không thể sửa luật hoặc nghị quyết ngay được.

Về chế độ, chính sách tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, Bộ trưởng cho hay các chính sách của nhân viên y tế trong thời gian vừa qua còn rất nhiều khó khăn. Bà thông tin hiện bộ đang trình Chính phủ xây dựng nghị định về chế độ đặc thù, như chế độ trực và các chế độ phụ cấp khác, đối với nhân viên y tế thôn bản...

Cũng qua thảo luận, đại biểu cũng đề xuất miễn phí 1 năm tiền đóng bảo hiểm y tế tự nguyện cho người dân các tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp, thiệt hại nặng nề bởi bão lụt trong thời gian vừa qua.

Đề xuất cần bổ sung đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, nhất là bệnh ung thư được hưởng bảo hiểm y tế 100%. Đề xuất nâng mức phụ cấp đối với nhân viên y tế, xây dựng bảng lương đặc thù ngành y tế gắn với rủi ro trách nhiệm và thâm niên, áp dụng phụ cấp theo vị trí việc làm thay vì cào bằng theo bằng cấp...

Khuyến khích doanh nghiệp phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế số Đại biểu Nguyễn Thị Sửu (TP Huế) đề xuất dự thảo nghị quyết nên ưu tiên đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, hạ tầng số và nền tảng dùng chung có khả năng kết nối liên thông giữa các cơ sở y tế, các đơn vị y tế dự phòng và bảo hiểm y tế. Mục tiêu là đạt mức số hóa 100% hồ sơ bệnh án điện tử vào năm 2030 và áp dụng công nghệ thông tin trong 80% các dịch vụ khám chữa bệnh vào năm 2035. Ngoài khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển các sản phẩm và dịch vụ y tế số theo hình thức đối tác công tư PPP còn phải giao dịch vụ công - tư hoặc hợp đồng mua dịch vụ công nghệ y tế. Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế, đất đai và các thủ tục đầu tư đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và các dữ liệu khác để đảm bảo cho chất lượng khám chữa bệnh.

Quyền lợi của người dân khi "miễn viện phí cơ bản" Bộ Y tế đang lấy ý kiến để xây dựng danh mục và phạm vi quyền lợi của người dân trong chính sách miễn viện phí cơ bản. Theo bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), hiện quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) đã cơ bản bao phủ chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, với chính sách miễn viện phí cơ bản, phạm vi thanh toán sẽ được mở rộng, không chỉ dừng lại ở điều trị mà còn bao gồm các dịch vụ y tế mang tính phòng bệnh như sàng lọc bệnh tật và một số gói dịch vụ cơ bản. Ưu tiên y tế cơ sở, khám chữa bệnh ban đầu Bà Trang cho biết phạm vi quyền lợi của chính sách sẽ được thiết kế theo hướng ưu tiên tuyến y tế cơ sở và tuyến khám chữa bệnh ban đầu, sau đó mở rộng dần theo lộ trình. Trước mắt, chính sách tập trung vào các nhóm dễ bị tổn thương gồm người nghèo và cận nghèo, người có thu nhập trung bình, người cao tuổi và các nhóm yếu thế khác. Về phạm vi miễn viện phí, Bộ Y tế định hướng tiến tới bao phủ BHYT toàn dân, giảm dần tỉ lệ đồng chi trả. Gói dịch vụ y tế cơ bản trong diện miễn phí sẽ được xác định rõ, bao gồm danh mục bệnh, thuốc, thiết bị y tế và các dịch vụ điều trị phổ biến. Việc mở rộng sẽ được thực hiện theo mức độ cần thiết và phù hợp với nguồn lực... Theo lộ trình đặt ra, đến năm 2030, Việt Nam hướng tới bao phủ BHYT toàn dân và thiết kế các gói quyền lợi phù hợp, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng mức miễn viện phí cơ bản nhất định. Phần chi phí ngoài gói cơ bản sẽ được phân theo nhóm đối tượng, tùy thuộc vào thu nhập và khả năng chi trả của người dân. Nâng mức đóng BHYT theo lộ trình Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh rằng chính sách miễn viện phí muốn triển khai hiệu quả phải dựa trên nền tảng vững chắc là quỹ BHYT, kết hợp với ngân sách nhà nước và các nguồn lực xã hội hóa. Về lộ trình tăng mức đóng BHYT, bà Trang cho biết việc điều chỉnh sẽ được thực hiện theo lộ trình hợp lý, phù hợp khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp và ngân sách, tránh tạo áp lực đột ngột. Khi huy động thêm nguồn tài chính, thiết kế chính sách phải bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh. Bà Trang cho rằng khi quỹ BHYT đủ mạnh mới có thể mở rộng tối đa quyền lợi trong gói miễn viện phí. Ở hầu hết các quốc gia áp dụng chính sách miễn viện phí, người dân vẫn phải đồng chi trả ở một mức nhất định để bảo đảm sử dụng dịch vụ hợp lý và có trách nhiệm. Cần tính rõ bài toán kinh tế Theo bà Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách y tế (Bộ Y tế), để bảo đảm tính khả thi của chính sách, đề án từng bước thực hiện chính sách miễn viện phí phải trả lời được các câu hỏi: bao phủ cho ai, bao phủ dịch vụ gì, nguồn tài chính và cơ chế tài chính ra sao, triển khai dịch vụ ở cấp nào của hệ thống y tế. Đây là bốn vấn đề quyết định sự thành công của chính sách và là cơ sở để thiết lập phạm vi "mức cơ bản" một cách phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam. Còn theo ThS Vũ Thị Hải Yến, Phó vụ trưởng Vụ Tài chính - Kinh tế ngành (Bộ Tài chính), hiện nay nguồn lực dành cho y tế vẫn còn hạn chế. Bộ Tài chính đề xuất một định hướng huy động nguồn lực toàn diện, trong đó cần tập trung huy động nguồn lực xã hội.

Tác giả: Thành Chung - Ngọc An - Tiến Long - Dương Liễu

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ