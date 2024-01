Đội tuyển Việt Nam thua Indonesia, gây thất vọng lớn

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia có ý nghĩa quyết định đến vị trí thứ ba tại bảng D. Màn trình diễn trong ngày ra quân trước Nhật Bản giúp đội tuyển Việt Nam có thêm sự tự tin. Tuy nhiên, thực tế trận đấu lại diễn ra trái ngược với tưởng tượng của người hâm mộ. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier mang đến cảm giác thất vọng tràn trề cho các cổ động viên nhà.

Bàn thua của đội tuyển Việt Nam.

Sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Việt Nam bị đội tuyển Indonesia dồn ép liên tục. Thực tế, thời gian kiểm soát bóng của 2 đội không có sự chênh lệch. Nhưng đội tuyển Việt Nam không thể đưa được bóng sang phần sân đối phương trước áp lực lớn từ các cầu thủ tuyến trên của Indonesia.

Bên kia chiến tuyến, đội tuyển Indonesia chơi mạnh mẽ, máu lửa nhưng chưa thực sự sắc sảo. Họ hiếm khi tạo ra được những cơ hội đủ tốt để ghi bàn. Các tiền vệ của Indonesia thiếu đi đường chuyền chất lượng để giải quyết tình huống trên sân.

Đội tuyển Việt Nam nhận thất bại cay đắng.

Pha bóng thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu thuộc về đội tuyển Indonesia. Phút 37, Sandy Walsh băng vào đánh đầu rất hiểm hóc sau đường tạt bóng của đồng đội, nhưng Nguyễn Filip xuất sắc cản phá. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 40. Trung vệ Nguyễn Thanh Bình có pha kéo áo lộ liệu với Rafael Struick trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Công nghệ VAR cho thấy cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có động tác phạm lỗi rất thô.

Asnawi Mangkualam đá phạt đền thành công và ghi bàn mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Indonesia. Thời gian còn lại của hiệp 1 không đủ để đội tuyển Việt Nam xoay chuyển cục diện. Bước sang hiệp 2, nỗ lực của đội tuyển Việt Nam mang đến một vài cơ hội nguy hiểm.

Chỉ trong 7 phút đầu tiên của hiệp 2, cầu thủ vào sân thay người Khuất Văn Khang có 2 cơ hội đáng chú ý. Anh ở rất gần khung thành của đối phương nhưng những cú sút đều chưa thể đánh bại thủ thành Ari. Phút 55, Minh Trọng chuyền bóng rất hay và Tuấn Anh băng vào dứt điểm nhưng bóng đi ra ngoài đáng tiếc.

Tuy nhiên, đây cũng là những pha bóng đáng chú ý hiếm hoi của đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Indonesia nhanh chóng lấy lại thế trận và thi đấu chắc chắn ở phần sân nhà. Hy vọng của thầy trò HLV Troussier giảm đi đáng kể khi Lê Phạm Thành Long nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 90+2. Trước đó, Thanh Bình dễ dàng bị Marselino Ferdinan vượt qua.

Chung cuộc, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại 0-1 trước Indonesia. Sau 8 năm (kể từ trận bán kết lượt đi AFF Cup 2016), đội tuyển Việt Nam mới nếm trải cảm giác thất bại trước đối thủ xứ vạn đảo. Trận thua này cũng khiến thầy trò ông Troussier chính thức bị loại khỏi Asian Cup.

Kết quả: Việt Nam 0-1 Indonesia

Ghi bàn

Indonesia: Mangkualam (42').

Đội hình Việt Nam vs Indonesia.

Đội tuyển Việt Nam: Nguyễn Filip, Nguyễn Thanh Bình, Bùi Hoàng Việt Anh, Phan Tuấn Tài, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Võ Minh Trọng, Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng.

Đội tuyển Indonesia: Ernando Ari (21), Jordi Amat (4), Sandy Walsh (6), Pratama Arhan (12), Asnawi Mangkualam (14), Justin Hubner (25), Egy Maulana (10), Ivar Jenner (24), Marselino Ferdinan (7), Rafael Struick (11), Yakob Sayuri (2).

Bảng xếp hạng Asian Cup 2023

Bảng D

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn