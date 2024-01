Địa chấn Asian Cup 2023: Tuyển Iraq đánh bại Nhật Bản, chiếm ngôi đầu bảng D

Cuộc đọ sức giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Nhật Bản có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng D Asian Cup 2023. Được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng đội tuyển Nhật Bản lại gặp rất nhiều khó khăn từ những phút đầu tiên. Đội tuyển Iraq không co cụm phòng ngự mà tự tin đẩy cao đội hình.

Bàn mở tỉ số của Aymen Hussein.

Phút thứ 5, Ali Jasim thoát xuống bên phía cánh trái và có đường tạt bóng hiểm hóc vào vòng cấm địa. Thủ thành Zion Suzuki nỗ lực cản phá nhưng vô tình tạo điều kiện dể Aymen Hussein đánh đầu mở tỉ số trận đấu cho đội tuyển Iraq.

Bàn thua này phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của đội tuyển Nhật Bản. Họ chơi không mạch lạc và thiếu tính gắn kết ở những tình huống tổ chức tấn công. Điểm sáng hiếm hoi của đội bóng xứ phù tang là Junya Ito. Tốc độ của cầu thủ này gây ra không ít khó khăn cho các hậu vệ Iraq. Dù vậy, hiệu quả là điều mà đội tuyển Nhật Bản còn thiếu.

Đội tuyển Iraq tạo nên cơn địa chấn tại Asian Cup 2023.

Nửa cuối hiệp 1, đội tuyển Iraq bất nhờ dâng cao gây sức ép nhằm ngăn chặn đội tuyển Nhật Bản phát triển bóng từ phần sân nhà. Phút 45+4, đội tuyển Nhật Bản lại mắc sai lầm. Hậu vệ Al Hajjaj tăng tốc bên phía cánh trái, anh tạt bóng và Aymen lại đánh đầu thành công nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn cho Iraq.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Nhật Bản vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của đội tuyển Iraq. HLV Hajime Moriyasu đưa thêm nhiều cầu thủ chất lượng như Maeda, Ritsu Doan hay Tomiyasu vào sân.

Cơ hội đáng chú ý nhất của Nhật Bản đến ở phút 57. Takuma Asano va chạm và ngã trong vòng cấm. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài quyết định không có phạt đền cho đội tuyển Nhật Bản. Khoảng 20 phút cuối trận, đội tuyển Iraq lùi toàn bộ đội hình về phần sân nhà. Nỗ lực của Nhật Bản chỉ giúp họ có bàn danh dự của Wataru Endo. Đội tuyển Iraq chiến thắng Nhật Bản với tỉ số 2-1.

Kết quả: Iraq 2-1 Nhật Bản

Ghi bàn:

Đội tuyển Iraq: Aymen Hussein (5’: 45+4’)

Đội tuyển Nhật Bản: Wataru Endo (90+3')

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Iraq: Hasan (12), Putros (5), Sulaka (2), Hussein Ali (3), Natiq (4), Bayesh (8), Al Ammari (16), Al Hajjaj (25), Youssef Amyn (7), Ali Jasim (17), Aymen Hussein (18).

Đội tuyển Việt Nam: Zion Suzuki (23), Hiriko Ito (21), Shogo Taniguchi (3), Ko Itakura (4), Sugawara (2), Morita Hideshima (5), Wataru Endo (6), Takumi Minamino (8), Takefusa Kubo (20), Junya Ito (14), Takuma Asano (18).

Tác giả: MAI PHƯƠNG

Nguồn tin: vtc.vn