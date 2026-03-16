HLV Quang Trãi nắm sa bàn ở HAGL được không?

Phải nhắc lại rằng, chỉ vài ngày trước khi mùa giải 2024/25 bắt đầu, HAGL bất ngờ đăng ký trợ lý Lê Quang Trãi ở chức danh HLV trưởng đội bóng, còn HLV Vũ Tiến Thành xuống làm GĐKT. Thực tế, vị trí thay đổi nhưng ông Vũ Tiến Thành vẫn quyết định tất cả những vấn đề chuyên môn ở HAGL. Tức là, Lê Quang Trãi làm “lái trưởng” nhưng thực chất là trợ lý cho ông Thành. Phía HAGL cho biết, việc đăng ký này nhằm giảm tải cho ông Thành, người vốn đảm nhiệm nhiều vị trí ở CLB. Còn dân làng bóng thì truyền tai nhau câu chuyện khá tếu táo: ông Thành làm GĐKT là nhằm tránh việc ông hay có những phát biểu “ồn ào” trong phòng họp báo.

Còn nhớ ở vòng 19 V.League 2024/25, GĐKT Vũ Tiến Thành bị cấm chỉ đạo 4 trận do xúc phạm trọng tài trong trận đấu giữa HAGL và Hà Tĩnh. Khi ông Thành phải ngồi khán đài, người ta đã nói rất nhiều về HLV trưởng Lê Quang Trãi, trong vai trò người trực tiếp chỉ đạo trên sân. Thực tế, dù ông Thành ngồi ngoài nhưng vẫn có thể chỉ đạo thông qua một trợ lý khác rồi mới đến Quang Trãi. Dù vậy, có thể thấy nhà cầm quân người Đồng Tháp đã làm khá tốt công việc của mình khi bám sát các tình huống và có sự quyết liệt trong chỉ đạo. Nói chung, Quang Trãi đã ghi điểm trong mắt các CĐV.

Nhiệt huyết chưa đủ, HLV Quang Trãi cần chứng minh chuyên môn ở khả năng phản ứng nhanh trên sân

Thực tế, Lê Quang Trãi được xem là “lính ruột” của HLV Vũ Tiến Thành từ khi ông này còn dẫn dắt CLB TP.HCM. Sau đó, Quang Trãi lên phố núi cùng ông Thành và được xem như cánh tay phải ở HAGL. Như đã nói ở trên, dù giữ vai trò gì đi nữa thì Lê Quang Trãi vẫn là “đàn em” của ông Thành, nên mọi việc đều tôn trọng và có chừng mực. Câu chuyện hiện tại có phần giống mùa trước khi HAGL thiếu người chỉ đạo chuyên môn. Tuy nhiên, tình huống lần này khác ở chỗ ông Thành đang ở tận… Ninh Bình chứ không phải ngồi khán đài, nên nếu có chỉ đạo thì cũng là từ xa.

Trong trường hợp này, vai trò của HLV Lê Quang Trãi trở nên quan trọng hơn. Người ta chờ đợi ông có những phản ứng nhanh hơn, quyết đoán hơn, chứ không chỉ là một người làm theo chỉ đạo. Sự vắng mặt thường xuyên của ông Vũ Tiến Thành, theo một cách nào đó, cũng mở ra cơ hội cho những người như Lê Quang Trãi.

Bóng đá là quá trình chuẩn bị, quan sát, lắng nghe và điều chỉnh. Nó khó có thể vận hành trơn tru chỉ bằng vài cuộc điện thoại để sắp xếp từng vị trí trên sa bàn. Vậy nên, hãy chờ xem liệu thuyền trưởng Lê Quang Trãi có thể đóng “kép chính” hay không hay lại được "cầm tay chỉ việc"?.

Tác giả: Đức Nguyễn

Nguồn tin: bongdaplus.vn