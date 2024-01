Đối tượng lợi dụng danh nghĩa báo chí để “bảo kê” xe tải từng đạt danh hiệu nông dân xuất sắc

Mô hình chăn nuôi heo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến ở Thái Hòa - Nghệ An. Ảnh: Báo Nghệ An

Chiều 8-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đối tượng Nguyễn Thị Kim Tiến, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Kim Tiến, kiêm Giám đốc HTX nông nghiệp Kim Tiến Đại Phát (ở thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) đã bị bắt để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng danh nghĩa báo chí để “bảo kê” xe tải.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã được Hội Nông dân tỉnh Nghệ An giới thiệu lên Trung ương Hội Nông dân Việt Nam để đưa vào danh sách 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023.

Hội Nông dân Việt Nam đã bình chọn bà Nguyễn Thị Kim Tiến là "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2023". Vào tối 13-10-2023, tại Hà Nội, bà Tiến đã được tôn vinh và trao danh hiệu nông dân xuất sắc trong chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam năm 2023”.

Bà Tiến được trao danh hiệu vì là chủ mô hình trang trại chăn nuôi khoảng 4ha ở thị xã Thái Hòa.

Sau khi tốt nghiệp THPT, bà Tiến theo học Trường Tuyên huấn Trung ương (nay là Học viện Báo chí và Tuyên truyền), rồi sang học sân khấu điện ảnh, tốt nghiệp năm 1988. Trước khi làm trang trại, bà Tiến hoạt động với nghề kinh doanh vận tải và thương mại dịch vụ.

Như Báo SGGP đã đưa tin, theo điều tra ban đầu, từ năm 2020, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã “bắn tin” tới các chủ xe trên địa bàn rằng mình là phóng viên, nhà báo, có nhiều mối quan hệ nên có thể can thiệp, tác động để công an bỏ qua lỗi vi phạm. Các chủ phương tiện nếu muốn được “bảo kê” phải nộp mỗi tháng 10 triệu đồng/phương tiện.

Khám xét nhà ở và trang trại của bà Nguyễn Thị Kim Tiến, cơ quan công an thu giữ 7 giấy giới thiệu phóng viên của các tạp chí, 1 thẻ cộng tác viên, 1 giấy chứng nhận nghiệp vụ báo chí. Tất cả đều mang tên “Nguyễn Kim Tiến”.

Tác giả: Văn Phúc

Nguồn tin: sggp.org.vn